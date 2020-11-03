Министр здравоохранения Франции: каждые 30 секунд один парижанин заражается COVID-19.

Один парижанин заражается COVID-19 каждые 30 секунд, а каждые 15 минут один из жителей столицы поступает в больницу из-за этой болезни, заявил во вторник, 3 ноября, министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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В ответ на требования мэра Парижа Анн Идальго открыть небольшие книжные и другие магазины, чтобы попытаться сохранить торговлю и социальную активность, Оливье Веран сказал, что это было бы слишком рискованным, учитывая высокий уровень заражения COVID-19 во французской столице.

«Она не может игнорировать тот факт, что каждые 15 минут в больницы Парижа поступает новый больной с диагнозом COVID-19. Она не может игнорировать тот факт, что каждые 30 секунд коронавирусом заражается один парижанин», – заявил министр здравоохранения в комментарии радиостанции RTL. «Мы хотим спасти парижан и французов, и делаем это решительно и последовательно», – добавил он.

По данным на вечер понедельника, за сутки в стране было выявлено 52 518 новых случаев заражения COVID-19. Коэффициент положительных тестов составляет 20,6% по сравнению с 20,4% накануне. Министерство здравоохранения также указало, что за последние 24 часа во Франции от коронавируса умерло 418 человек. Число погибших с начала эпидемии в стране составило 37 435 человек.

По данным ведомства, в понедельник было госпитализировано 2547 человек с диагнозом COVID-19. В общей сложности с этим диагнозом в больницах сейчас находятся 25 143 пациента. Из них в реанимацию попали 3730 человек. Впервые с 3 мая количество пациентов реанимации превысило цифру 3700.

В ближайшие дни запланированы переводы пациентов с COVID-19 из северных регионов Франции в Германию. Об этом заявил во вторник, 3 ноября, агентству France-Presse президент Французской федерации больниц (FHF) Фредерик Валлету. Также планируется эвакуация в другие французские регионы, добавил он.

Давление второй волны коронавируса «чрезвычайно велико на некоторых территориях», в частности в Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс, заявил Валлету на пресс-конференции. «Переводы в другие регионы, даже в другие страны, помогут снизить это давление», – пояснил чиновник. По его словам, эвакуация пациентов в Германию может произойти в ближайшие десять дней.

В ближайшие дни запланированы переводы пациентов с COVID-19 из северных регионов Франции в Германию. REUTERS - STEPHANE MAHE

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