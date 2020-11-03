«Наш ответ мракобесам»: чеченская газета опубликовала карикатуры на «Шарли Эбдо»

Чеченская газета «Вести Республики» опубликовала карикатуры на французское издание «Шарли Эбдо». Публикацию чеченские журналисты назвали «Наш ответ мракобесам». Карикатуры изначально были опубликованы в инстаграме «Вестей Республики», однако позднее пост был удален.

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Сейчас карикатуры остались только на сайте чеченского издания. «Мы, чеченские журналисты, как истинные мусульмане, как патриоты своей страны не собираемся мириться с дикостью под названием "свобода слова" в исполнении французского журнала. Это не свобода слова, это свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия», — говорится в тексте заметки «Вестей Республики».

«Наша газета решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ», — отмечается в этом тексте.

Исламский мир ополчился на Францию после слов Эмманюэля Макрона о том, что Франция продолжит отстаивать право на карикатуры. Эти слова французский лидер произнес в ходе церемонии прощания с учителем истории и географии Самюэлем Пати. 16 октября он был обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни Абдулахом Анзоровым. Это произошло через несколько дней после того, как учитель показал на одном из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда из «Шарли Эбдо».

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в «нападках» на ислам и назвал его «вдохновителем терроризма в своей стране». Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции «террористом номер один в мире».

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