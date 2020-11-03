Во Франции тяжело больных пациентов с COVID-19 снова собрались транспортировать в Германию

В ближайшие дни запланированы переводы пациентов с COVID-19 из северных регионов Франции в Германию.

Транспортировка тяжело больных пациентов с COVID-19 «рассматривается» в течение ближайших дней, заявил во вторник, 3 ноября, глава Федерации больниц Франции (FHF) Фредерик Вальту. Его слова приводит AFP.

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Вторая волна пандемии коронавируса во Франции усиливается, и в некоторых регионах больницам становится все тяжелее справляться с наплывом пациентов, заявил Фредерик Вальту в ходе пресс-конференции.

«Транспортировка пациентов в другие регионы и даже другие страны позволит снизить нагрузку на больницы», в частности в регионе Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс, подчеркнул он.

Как пишет 3 ноября Le Parisien, в 32 департаментах Франции уже зафиксировали на 20% пациентов больше, чем во время пика первой волны пандемии в апреле этого года.

Во время первой волны пандемии пациентов из Франции принимали Германия, Швейцария и Люксембург. В первую очередь, речь шла о больных из соседнего Эльзаса, так как больницы региона оказались переполнены.

Накануне в стране зафиксировали новый рекорд случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным французского Минздрава, вечером 2 ноября во Франции диагностировали 52 518 новых случаев. Число погибших за минувшие сутки достигло 416 человек. Общее количество жертв пандемии достигло 37 435 человек.

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