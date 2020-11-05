Локдаун: в Париже запретят доставку и продажу еды и алкоголя на вынос после 22 часов

Мэр Парижа Анн Идальго заявила в четверг, 5 ноября, о том, что «часть заведений, возле которых собираются группы людей», должна будет прекращать работу в 22 часа. Как уточнили в префектуре полиции, речь главным образом идет о заведениях общественного питания, торгующих блюдами и алкоголем «на вынос». Мера вступит в силу с вечера пятницы, 6 ноября.

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Как сообщили в префектуре полиции Парижа, с 22 часов до 6 утра будет запрещена продажа и доставка блюд, приготовленных в кафе, ресторанах и бистро, а также продажа напитков «на вынос». Ужесточение ограничений во французской столице связано с тем, что, как констатировали в мэрии, возле таких заведений собираются группы людей, отчего возрастает риск передачи COVID-19. Возле ресторанов собираются клиенты и курьеры в ожидании готового заказа.

#COVID19 | De nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur à #Paris à compter du 06 novembre. Un arrêté restreignant les activités de livraison et de vente à emporter a été pris par le préfet de Police.

👉 Consultez notre communiqué de presse pour plus de détails. pic.twitter.com/YpYeoUnjs8 — Préfecture de Police (@prefpolice) November 5, 2020

Также в префектуре полиции заявляют, что возле точек продажи алкогольной продукции вечерами собираются компании, в которых зачастую не соблюдаются условия санитарной безопасности. Продажа и распитие алкоголя в общественных местах тоже будет запрещена с 22 часов до 6 утра.

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В четверг, 5 ноября, французское правительство заявило, что возместит траты независимых книжных магазинов на отправку заказов, сделанных покупателями онлайн в период локдауна. Об этом говорится в совместном заявлении министра экономики Брюно Ле Мэра и министра культуры Розлин Башло. Эта мера коснется организаций, подходящих под критерии маленький и средних предприятий, главное занятие которых состоит в продаже новых книг.

Вечером 4 ноября в министерстве здравоохранения Франции сообщили о том, что за сутки 394 человека скончались в стране от последствий заражения коронавирусной инфекцией. По данным министерства, 4 089 пациентов находятся в настоящее время в реанимации. Также были выявлены еще 40 558 случаев инфицирования COVID-19.

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