Макрон выступил за усиление границ Шенгенской зоны для борьбы с терроризмом

Спустя неделю после теракта в Ницце президент Франции прибыл в четверг в городок Ле Пертюс с инспекцией пограничного контроля

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за «глубокое» преобразование принципов устройства Шенгенской зоны и свободного перемещения в единой Европе. Об этом глава государства объявил в четверг, 5 ноября, в городке Ле Пертюс на границе Франции и Испании. Макрон также заявил об усилении контроля на французских границах для борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией.

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Спустя неделю после теракта в Ницце президент Франции прибыл в четверг в городок Ле Пертюс с инспекцией пограничного контроля. «Моя ответственность — защитить французов. Я этому отдаю всю свою энергию, начиная с первого дня», — написал Макрон в твиттере. На франко-испанскую границу глава государства прибыл в сопровождении министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

Ле Пертюс является самым крупным пунктом пропуска между Испанией и Францией, ежедневно через него проезжают 35 тысяч машин. По данным французских властей, большинство нелегальных мигрантов попадает в страну из Испании, куда они, в свою очередь, приплывают из Северной Африки. Только за три последних месяца четыре тысячи нелегальных мигрантов были задержаны на границе с Испанией.

Эмманюэль Макрон пообещал удвоить численность пограничников на французских границах — с 2400 до 4800. Также французский лидер выступил за пересмотр принципов контроля на внешних границах Шенгенской зоны, чтобы вся «нагрузка» по защите европейских границ «не ложилась на страны первой линии». Он пообещал вынести соответствующее предложение на очередном заседании Европейского совета в декабре.

Одновременно французский лидер выступил против пересмотра Конституции для борьбы с терроризмом. «Мы примем все необходимые законы» […], но «ситуация не требует менять Конституцию», считает Макрон. Ранее за внесение поправок в основной закон высказался мэр Ниццы Кристиан Эстрози. По его мнению, это необходимо, чтобы облегчить спецслужбам слежку за гражданами для более эффективной борьбы с терроризмом.

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