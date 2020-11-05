Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом во Франции побило новый рекорд

Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено за последние сутки во Франции. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон.

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По данным Минздрава, 58 046 человек получили положительный результат анализа ПЦР-теста за последние сутки во Франции. Также за последние 24 часа были госпитализированы более 3000 человек, 447 пациентов были переведены в реанимацию, 363 заболевших скончались.

По словам Саломона, еженедельно во Франции делается более двух миллионов тестов на коронавирус. Из них более 20% оказываются «позитивными». У 90% зараженных либо вообще нет симптомов, либо они проявляются в легкой форме. Для 2% пациентов заболевание протекает в крайне тяжелой форме.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в свою очередь, призвал граждан соблюдать карантинные меры. «Вторая волна может оказаться выше и длиннее первой», с выходом на «плато» к середине декабря, предупредил министр. «Мы должны соблюдать изоляцию, санитарные правила. Ситуация напряженная. Мы должны держаться», — добавил Веран.

С начала эпидемии во Франции было сделано уже около 22 миллионов тестов. Общее число зараженных с марта превысило 1,6 млн человек. По этому показателю Франция находится на первом месте среди европейских стран. Общее число жертв пандемии Covid-19 в стране достигло 39 037 человек.

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