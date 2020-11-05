Эманнюэль Макрон в интервью Al Jazeera: «Я хочу опровергнуть ложь»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 3 ноября призвал французских граждан, находящихся за границей, к осторожности. Это заявление прозвучало на фоне антифранцузских демонстраций и призывов к бойкоту французской продукции в ряде мусульманских стран. В интервью катарскому телеканалу Al Jazeera президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о желании «рассеять недоразумения» и «опровергнуть ложь». В том, насколько глубок нынешний кризис, разбиралась Русская служба RFI.

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В среду, 21 октября, выступая на траурной церемонии в память об учителе истории и географии Самюэле Пати, ставшем жертвой исламистского теракта, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал: «Мы продолжим, учитель. Мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков».

Заявление Макрона о том, что Франция не откажется от свободы слова и принципов светского государства, радикальные исламисты в ряде мусульманских стран использовали как повод для того, чтобы выразить свое негодование.

Уже в пятницу, 23 октября, в соцсетях под хештегами #BoycottFranceProducts, #BoycottFrance начались призывы к бойкоту Франции и французских товаров, а также антифранцузские манифестации. В Ливии, Пакистане, Бангладеше и других странах манифестанты продолжают жечь французские флаги и портреты Эмманюэля Макрона. В понедельник , 2 ноября, по меньшей мере 50 000 человек вышли на улицы столицы Бангладеша Дакки по призыву одной из самых радикальных исламистских группировок в стране Хефазат-э-Ислам.

В субботу, 24 октября, с резким заявлением в адрес президента Франции выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На фоне общего обострения отношений с Францией и в целом Евросоюзом он, в частности, посоветовал Эмманюэлю Макрону «проверить свое психическое здоровье». Эрдоган счел французскую внутреннюю политику «антиисламской». Франция отозвала своего посла из Турции для консультаций — случай беспрецедентный для франко-турецких отношений. Через два дня после этого Эрдоган поддержал призывы к бойкоту французских товаров.

Вслед за Эрдоганом глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в нападках на ислам и назвал его «вдохновителем терроризма в своей стране». Эти обвинения не встретили поддержки Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что главы субъектов не могут формировать внешнюю политику.

Призывающие к бойкоту Франции ссылаются не только на фразу Макрона о том, что он не намерен запрещать карикатуры на пророка Мухаммеда. Манифестанты и комментаторы в соцсетях вменяют в вину главе Французской Республики его слова о «кризисе ислама», а также в целом готовящийся во Франции закон о сепаратизме, о котором Макрон говорил ранее, в речи, произнесенной 2 октября в городе Ле Мюро (департамент Ивелин) после теракта перед бывшим офисом редакции Charlie Hebdo.

В этом программном выступлении президент, в частности, назвал борьбу с исламистским сепаратизмом одной из главных задач государства. Он также объявил, что для борьбы с иностранным влиянием во Франции будут открыты французские школы по подготовке имамов, и высказался за ислам, уважающий законы Франции. Эти слова были искажены и представлены в качестве гонений на мусульман. Французского президента обвиняли и в личной поддержке Charlie Hebdo.

«Опровергнуть лживые заявления»

Заявления французского МИДа оказались недостаточными для разрядки напряженности. 31 октября Эмманюэль Макрон дал интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Глава Французской Республики объяснил свое решение желанием «рассеять недоразумения», «опровергнуть лживые заявления» и снять остроту ситуации.

Отвечая на вопросы, президент Франции объяснил принципы свободы слова и светского государства, подчеркнув, что в качестве главы государства не имеет права вмешиваться в работу журналистов. «Эти рисунки были сделаны во Франции, и во Франции действует не исламский закон, а закон суверенного французского народа», — также сказал он. Макрон подробно остановился на обвинениях в притеснении мусульман во Франции, объяснив, что карикатуристы имеют право критиковать любую религию. В ответ Реджепу Эрдогану он отметил, что в некоторых странах запрещено критиковать лидеров государства. И высказал пожелание, чтобы президент Турции уважал Францию и не наносил оскорблений. Макрон также упомянул попытки манипулирования общественным мнением «со стороны некоторых государственных и религиозных деятелей».

Передачи канала Al Jazeera транслируются на английском, турецком и сербо-хорватском языках. 25 миллионов его зрителей живут в странах Ближнего Востока, Магриба и других регионов. Интервью, которое длилось пятьдесят минут, вышло в эфир на арабском языке.

Возмущение в мусульманских странах является результатом «большого количества лжи», сказал Макрон. Он также назвал бойкот недопустимой и недостойной практикой.

Важной частью интервью стал ответ французского президента на обвинения в «исламофобии». Президент напомнил, что мусульмане пользуются во Франции такими же политическими и социальными правами, как и остальные граждане. Однако он сказал, что не потерпит, когда в некоторых семьях решают, что девочки не обладают теми же правами, что и мальчики, и не могут получать то же образование. Он упомянул ассоциации, которые, пользуясь французскими законами, учат детей и юношество не уважать Францию. «Те, кто так поступает, пусть делает это в другом месте, не у нас», — подчеркнул он.

Журналист Al Jazeera напомнил Эмманюэлю Макрону фразу из его речи в Ле Мюро — «мы сами создали у себя сепаратизм». Разъясняя вопрос об ответственности французского государства, президент ответил, что Франция умеет «смотреть правде в лицо» и упомянул ее колониальное прошлое. Однако он отметил, что дискурс экстремистских организаций, построенный на обидах, популярен в молодежной среде, среди людей, не заставших колониальную эпоху. «Это желание разделить людей и есть сепаратизм», — сказал он. «И когда мы используем слово “сепаратизм”, — подчеркнул президент, — то наши действия направлены не против какой-либо религии, а против использования во имя этой религии некоторых практик».

«Отклики на интервью Макрона скорее положительные»

Анализируя интервью главы Французской Республики, французские эксперты отмечают, что речь была воспринята положительно. «В комментариях на сайте Al Jazeera много одобрительных окликов, — сказал Русской службе RFI преподаватель Американского университета в Париже, специалист по странам Ближнего Востока Заид Мажед, — хотя в социальных сетях слушатели продолжают возмущаться. Я также читал статьи с положительными откликами в арабоязычной прессе в Ливане, Великобритании и других странах».

Эксперты отмечают, что, кроме Реджепа Эрдогана, государственные лидеры не призывали к бойкоту французских товаров. Швейцарско-алжирский политолог Хасни Абили, директор Центра изучения арабского мира и Средиземноморья (CERMAM) в Женеве на страницах журнала L'Express высказал мнение, что именно поэтому демонстрации не следует считать признаком глубокого дипломатического кризиса. По его мнению, такие государства, как Марокко, Египет, страны Персидского залива выразили возмущение публикацией карикатур в той мере, которая была необходима для контролирования уличного, стихийного религиозного протеста. «Это некоторая попытка найти равновесие — удовлетворить запрос собственного населения и сохранить добрые отношения с Францией», — заявил эксперт.

Политолог Фредерик Энсель в эфире Europe 1 также призывает не придавать массовым выступлениям чрезмерного значения. «Мы переоцениваем это явление», — отмечает он, указывая на тот факт, что мусульманский мир состоит из 57 государств, а манифестации проходят в пяти-шести, причем среди них такие небольшие, как Катар. Он также отметил, что к манифестациям и бойкоту призывают исламистские организации, а из глав государств за бойкот выступил только президент Турции.

Режеп Эрдоган, разжигая антифранцузские настроения, преследует собственную повестку, подчеркивают эксперты, напоминая о претензиях главы Турции на лидерство не только в регионе, но и в мусульманском мире в целом. Недовольство Эрдогана вызвало желание Франции обучать на французской территории имамов, проповедующих на французском языке. В настоящее время более половины из трехсот иностранных имамов, действующих во Франции, прибыли из Турции.

Заид Мажед также сказал RFI, что «напряженность между Францией и Турцией возникла уже вокруг ситуации в Ливии, она также существует на востоке Средиземноморья, кроме того Франция поддерживает курдов, и это беспокоит Турцию. А к этому добавилась поддержка Турцией Азербайджана в Нагорном Карабахе».

Французские наблюдатели также отмечают, что Эрдогану нужно поддерживать свой рейтинг внутри страны в условиях экономического кризиса. Внешний враг и борьба с «исламофобией» являются одним из средств достижения этой цели. Турецкие СМИ называют Францию «фашистской» и «колониалистской» страной, а положение мусульман сравнивают с положением евреев во время Второй мировой войны. Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал 25 октября в своем твиттере, что «Европа становится для мусульман все опаснее и опаснее».

Мириам Бенраад, автор книги «Геополитика гнева», также считает, что цели некоторых лидеров «не имеют ничего общего с религией, и это идет на пользу режимам, которым по сути совершенно все равно, что там происходит с карикатурами».

Однако аналитики подчеркивают, что не весь протест можно объяснить только манипулированием общественным мнением. Заид Мажед считает, что фраза главы Франции «ислам сейчас переживает кризис повсюду в мире» была плохо понята, а сам президент «неправильно выразился». «О необходимости религиозной реформы ученые пишут уже полтора века», — говорит эксперт. По его мнению, Франция должна не только поддерживать свободу слова, но и яснее высказываться по поводу страданий мусульман — заключения в лагеря уйгуров в Китае, притеснений рахинджа, ситуации в Сирии и других. «Мусульмане переживают несправедливость во многих точках планеты, в то время как Запад продолжает поддерживать хорошие отношения с реакционными режимами», — заключает он.

С этим согласен Ибрагим Фрайхат, преподаватель международных отношений катарского исследовательского центра Doha Institute, которого цитирует Le Monde. «После убийства Самюэля Пати Макрона поддерживало большинство арабского мира. Он потерял эту поддержку из-зе нескольких неудачных фраз, например о „кризисе ислама“. Об этом должен был сказать не президент Франции, а преподаватель Сорбонны», — говорит он. Пожелание, которое совпало со словами французского президента. «Наибольшее число жертв терактов, совершаемых во имя ислама, — сами мусульмане», — сказал Эмманюэль Макрон в эфире Al Jazeera. И напомнил, что за последние сорок лет мусульмане составили более 80% жертв исламистского терроризма.

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