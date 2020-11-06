Во Франции алжирца приговорили к пожизненному заключению за подготовку теракта в церкви

В Париже алжирца Сида Ахмеда Глама приговорили к пожизненному заключению за подготовку теракта в церкви и убийство

В четверг, 5 ноября, алжирец Сид Ахмед Глам был приговорен в Париже к пожизненному заключению за подготовку нападения на церковь под Парижем и убийство 32-летней Орели Шатлен в апреле 2015 года.

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Специальный суд присяжных признал 29-летнего алжирца виновным по всем статьям обвинения, в том числе в террористическом убийстве. Условно-досрочно он не имеет права выйти ранее чем через 22 года. А в случае УДО должен будет покинуть Францию.

Бывший гражданский супруг убитой Орели Шатлен, отец их общего ребенка Микаэль Базен заявил, что воспринял этот приговор с чувством облегчения. «Это не вернет ее нам, но мы этого ждали от правосудия», — сказала мать убитой Мари-Эвелин Бантеньи.

По версии следствия, Сид Ахмед Глам убил женщину, чтобы угнать ее машину, однако случайно нанес себе пулевое ранение в бедро, когда убирал оружие, в результате чего был вынужден отказаться от нападения на церковь в парижском пригороде Вильжюиф. С этой версией согласился суд.

Перед вынесением приговора Сид Ахмед Глам впервые заявил, что «сожалеет о своем пути». «Я виню себя и всю жизнь буду себя винить», — сказал он. При этом он отрицает, что совершил убийство 32-летней женщины, перекладывая вину на некоего сообщника. Никаких следов «сообщника» следствие не нашло.

Алжирец признал, что «примкнул» к идеологии группировки «Исламское государство», но, будучи шокирован убийством 32-летней женщины, отказался совершить нападение. Как он утверждает, сам план нападения заключался в том, чтобы «напугать» прихожан. Он также заявил, что сам нанес себе огнестрельное ранение в ногу, чтобы избежать наказания от заказчиков теракта из Сирии.

В машине убитой Орели Шатлен и на оружии, из которого она была убита, нашли следы крови и ДНК только Сида Ахмеда Глама. В доме у алжирца и в автомобиле нашли целый арсенал вооружений, а также пропагандистские материалы «ИГ». Он признал также, что дважды встречался в Турции с представителями ИГ, в том числе с главой по «зарубежным операциям» этой группировки Абдельнасером Бениусефом. Последний был заочно приговорен в Париже по этому делу к пожизненному заключению.

Еще трех человек приговорили по этому делу как сообщников. Один из них предоставил Сиду Ахмеду Гламу пуленепробиваемые жилеты и получил 30 лет тюрьмы (с невозможностью выйти досрочно в течение 20 лет). Двух других фигурантов дела приговорили к 15 и 25 годам лишения свободы.

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