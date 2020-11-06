Во Франции нескольким старшеклассникам предъявили обвинения в апологии терроризма

Нескольким старшеклассникам предъявили обвинения в апологии терроризма после церемоний в память об учителе Самюэле Пати

Несколько старшеклассникав во Франции стали фигурантами уголовных дел после церемоний памяти убитого учителя Самюэля Пати, которые 2 ноября состоялись во всех французских школах. Им вменяют апологию терроризма или угрозы в ходе траурных церемоний.

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В районе города Камбре на севере Франции двум учащимся старшей школы предъявили обвинения в апологии терроризма, еще одному — в угрозах. Обвиняемым от 15 до 17 лет. Расследование начали после заявлений, которые они сделал в школе после минуты молчания в память убитого учителя. В прокуратуре отмечают, что подростки не находились «в процессе агрессивной радикализации».

Министр образования Жан-Мишель Бланкер заявил, что его ведомство зафиксировало порядка 400 случаев нарушения минуты молчания на школьных церемониях. Он отметил, что уголовные дела были заведены «примерно по десяти» таким случаям.

Накануне учащемуся средней школы в Марселе, гражданину Афгранистана, предъявили обвинения в апологии терроризма. По данным газеты La Provence, 14-летний подросток ободрил убийство учителя и сказал, что «сделал бы так же». В его отношении применили специальную меру пресечения: отпустили на свободу под наблюдение.

С 16 октября, когда в Конфлане был убит учитель Самюэль Пати, ряд подобных уголовных дел уже были заведены во Франции. К примеру, 16-летнему подростку в городе Везуль на востоке страны предъявили обвинения за высказывание в соцсети. В Пуатье 26-летний проситель убежища из Афганистана был приговорен к 18 месяцам тюрьмы с запретом на дальнейшее пребывание Францию.

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