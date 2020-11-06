Во Франции число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 впервые превысило 60 тысяч

Во Франции за последние сутки выявили 60 486 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает Главное управление здравоохранения. Число жертв COVID-19 увеличилось на 830 человек, в том числе 398 пациентов скончались за последние 24 часа в больницах.

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Спустя неделю после введения во Франции повторного карантина число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией каждый день продолжает расти. В пятницу этот показатель впервые превысил отметку в 60 тысяч положительных тестов.

Общее число жертв с начала эпидемии достигло 39 845 человек. В том числе 398 пациентов скончались в больницах за последние сутки, еще 430 человек умерли за последние четыре дня в домах престарелых.

Во французских больницах в настоящий момент находятся 28 979 пациентов с диагнозом COVID-19. За сутки было госпитализировано 3140 заболевших, а выписано 2189 человек. 4331 пациент находятся в палатах интенсивной терапии.

В Главном управлении здравоохранения также предупредили, что данные о новых случаях заражения, опубликованные за последние дни, являются неполными. Так как 28 октября была обнаружена техническая ошибка, вызванная «огромным» числом проводимых ежедневно тестирований.

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