В деле об убийстве учителя в Конфлане появилось трое новых подозреваемых

Трое новых подозреваемых — два мужчины и женщина — появились в деле о теракте в Конфлане, в ходе которого был убит учитель истории и географии Самюэль Пати. Об этом 6 ноября сообщило AFP со ссылкой на судебные источники и источники в суде.

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Тем подозреваемым — от 17 до 18 лет. Их задержали и поместили под стражу во вторник, 3 ноября. В пятницу они должны предстать перед судом, где, по всей вероятности, им будут предъявлены обвинения в участии в преступной террористической группировке. Они были задержаны в Верхней Марне и Верхней Соне.

По данным источников Le Parisien, задержанных подозревают в контактах с 18-летним террористом Абдулахом Анзоровым в интернете перед убийством Самюэля Пати. По данным AFP, по крайней мере одного из подозоревают в связях с террористом в соцсети.

Как пишет Le Parisien, Абдулах Анзоров состоял в группе в снапчате, где помимо него были еще несколько человек, в том числе его друг Юсуф С., которому уже предъявили обвинения по этому делу. За несколько минут до убийства Анзоров отправил своим виртуальным друзьям пятисекундное видео, где он запечатлен с пистолетом и ножом в руках. Непосредственно перед убийством террорист направил в группу сообщение: «Молитесь за меня, сегодня я пройду испытание и надеюсь, что благодаря Аллаху, мне удастся его пройти». В ответ он получил сообщения с поддержкой и в частности поднятые вверх указательные пальцы — жест, который используют члены группировки «Исламское государство».

Как указывает Le Parisien, члены группы могли точно не знать о планах Анзорова. После обнародования фотографии с обезглавленным учителем они удалили эту группу.

По делу об убийстве Самюэля Пати обвинения шестерым уже предъявили обвинения в пособничестве террористическому убийству, одному — в участии в террористической группировке. Среди обвиняемых — отец одной из учениц школы, где преподавал Пати Брахим Шнина, который в соцсетях публично возмущался показом карикатур на уроках.

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