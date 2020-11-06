Под Парижем у школы задержали мужчину с ножом, произносившего угрозы

После теракта в Конфлане была усилена охрана французских школ

Утром в пятницу, 6 ноября, в городе Рони-су-Буа (департамент Сена-Сен-Дени) возле начальной школы был задержан мужчина с ножом, который выкрикивал «бессвязные угрозы». Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции и прокуратуре.

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Мужчину, вооруженного ножом с выдвижным лезвием, задержали возле школы в 8:40 утра, перед началом занятий. В прокуратуре Бобиньи сообщили, что он поднялся на памятник, расположенный около здания школы, и произносил оттуда угрожающие бессвязные речи. При этом заявлений террористического характера не звучало.

Мужчину взяли под стражу по подозрению в «угрозах убийством с применением оружия». Расследование поручено местному комиссариату полиции.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен приветствовал «хладнокровие и эффективность правоохранителей, которые очень быстро вмешались и задержали опасного человека».

После убийства учителя Самюэля Пати в Конфлане и на фоне возросшей террористической угрозы во Франции усилили охрану школ.

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