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В Ницце простились с погибшими во время теракта в базилике Нотр-Дам

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Портреты жертв нападения в базилике в Ницце
Портреты жертв нападения в базилике в Ницце POOL/AFP
RFI
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В Ницце в субботу, 7 ноября, прошла церемония в честь жертв теракта в базилике Нотр-Дам. Ранее, в День всех святых 1 ноября в базилике, где произошел теракт, прошла религиозная церемония в память о погибших.

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Церемония состоялась на холме Шато де Нис, где в 2015 году проводилось аналогичное мероприятие в память 86 жертв террористической атаки на Английской набережной. Близкие трех погибших в базилике Нотр-Дам внесли их портреты под специально подобранные музыкальные композиции.

От руки 21-летнего Браима Ауиссауи погибли три человека: Надин Давиллер, Венсан Локес и Симона Баррето-Силва. 60-летняя Давиллер была прихожанкой базилики Нотр-Дам, где работал сторожем 54-летний отец двоих детей Локес. Их тела были найдены внутри базилики. Бразильянка Баррето-Силва скончалась от полученных ран в ресторане недалеко от базилики, где пыталась скрыться от нападавшего. Ей было 44 года, у нее остались трое детей. Последние слова Симоны были: «Скажите моим детям, что я их люблю», как сообщает бразильская служба RFI.

Премьер-министр Жан Кастекс обратился к собравшимся с речью, в которой напомнил, что Франция не пойдет на уступки тем, кто покушается на ее свободы. На мероприятии помимо близких погибших и премьер-министра присутствовали экс-президент Франции Николя Саркози, председатель Сената Жерар Ларше и мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Премьер-министр Кастекс также вручил награды шестерым сотрудникам полиции, нейтрализовавшим преступника — три ордена Почетного легиона и три ордена «За заслуги». Напомним, во время задержания Браим Ауиссауи был ранен. Газета Le Figaro приводит слова шефа полиции Ниццы, которые отметил, что 29 октября впервые на его памяти муниципальные полицейские были вынуждены применить оружие.

Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар вечером 29 октября провел пресс-конференцию, на которой заявил, что Ауиссауи не был известен ни французской разведке, ни полиции. У него с собой были документы итальянского Красного Креста, и он прибыл в Италию в конце сентября через остров Лампедуза.

В четверг, 5 ноября, во время визита в городок Ле Пертюс на границе с Испанией президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости усилить контроль на французских границах для борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией.

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