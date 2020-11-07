Стрельба в греческого священника в Лионе: задержан «ревнивый муж»-грузин

Лион. 31.10.2020. Полиция и военные оцепили улицы, прилегающие к греческой церкви, где было совершено вооруженное нападение на священника.

Прокуратура объявила в субботу, 7 ноября, об аресте подозреваемого в покушении на греческого священника в Лионе. Как пишет Le Parisien, задержанный, гражданин Грузии заявил о том, что хотел «отомстить» священнику за «связь» со своей женой.

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По данным газеты, 40-летний гражданин Грузии Георгий П. был задержан сотрудниками уголовной полиции в пятницу, 6 ноября, у себя дома в центре Лиона. Его спутница, 35-летняя россиянка, была только допрошена.

Как сообщает радио France Bleu, подозреваемый признал, что стрелял в 52-летнего священника Николаоса Какавелакиса за то, что тот, якобы был «любовником» его жены.

Напомним, стрельба у православной греческой церкви в Лионе произошла в минувшую субботу, 31 октября.

Священник получил два пулевых ранения, одно из которых было нанесено в упор. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, после того, как священник вышел из комы и полиция смогла его допросить, он признал, что нападавшим мог быть «ревнивый муж» одной из «завоеванных» им женщин, сообщает телеканал BFMTV.

Как заявил France Bleu священник другой греческой церкви, расположенной в Гренобле, раненый отец Николаос пока в тяжелом состоянии, и должен быть еще раз прооперирован в ближайшее время. Кроме того, святой отец «очень страдает психологически», отметил его коллега.

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