Во Франции в режиме карантина стартовала кругосветная регата яхт-одиночек Vendée Globe.

В воскресенье, 8 ноября, в городе Ле Сабль-д'Олонн на западе Франции стартовала 9-я по счету кругосветная регата яхт-одиночек Vendée Globe. Она проводится раз в четыре года.

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33 шкипера пересекли линию старта в 14:20 воскресенья, задержавшись более чем на час из-за густого тумана. Начало соревнования происходило в особых условиях карантина, зрителей на старте не было.

По правилам регаты яхт-одиночек Vendée Globe спортсмены не имеют права прибегать к чьей-либо помощи и делать остановки в пути. Поэтому многие спортсмены сходят с дистанции еще в первые дни. В регате участвуют однокорпусные суда класса IMOCA 50 футов (International Monohull Open Classes Association, IMOCA). Одной из самых больших проблем для яхтсменов является недостаток сна – спать приходится урывками по несколько минут. К регате допускают только самых опытных спортсменов.

Соревнование «Вандея Глоб» (Vendée Globe) начинается и заканчивается во французском городе Ле Сабль-д’Oлон региона Вандея (отсюда и название гонки). Гонка длится около трех месяцев.

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