Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в трех сетах и стал победителем Paris Masters.

Российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье, 8 ноября, одолел играющего за Германию Александра Зверева в финале Rolex Paris Masters со счетом 5-7, 6-4, 6-1. Матч продлился 2 часа 7 минут.

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Финалист US Open 2019 Медведев завоевал свой первый титул в соревнованиях после кубка Шанхая в октябре 2019 года. Для него это был четвертый финал серии «Мастерс» и первый – в 2020 году. В 2019 году он играл в финалах в Цинциннати, Шанхае и Монреале. В первых двух россиянин выиграл, в Монреале —уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Александр Зверев записал свое первое поражение после двенадцати побед подряд. Накануне он в полуфинале обыграл Рафаэля Надаля, которому, несмотря на великолепную карьеру, парижский «Мастерс» так и не поддался. Победителем Paris Masters 2019 был сербский теннисист Новак Джокович.

Медведев и Зверев выходят на старт кубка London Masters, который пройдет с 15 по 22 ноября.

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