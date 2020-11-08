Имам из парижского пригорода подвергся угрозам после убийства учителя Самюэля Пати

Имам мечети города Дранси, известный своей активной антиисламистской позицией, подвергается постоянным угрозам с момента убийства учителя Самюэля Пати. Об этом сообщил агентству France-Presse его адвокат.

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Как сообщил в воскресенье, 8 ноября, адвокат имама Давид-Оливье Камински, он написал письмо на имя президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он сообщает о постоянных угрозах и просит усиленной охраны для своего подзащитного.

Имам мечети города Дранси (департамент Сена-Сен-Дени) Хасен Шалгуми известен своей активной критикой исламских фундаменталистов, а также дружескими отношениями с еврейской общиной Франции. За это его часто критикуют в мусульманской общине и социальных сетях, но в последнее время он стал получать угрозы. По словам его адвоката Давида-Оливье Камински, эти угрозы «особенно усилились» после убийства французского учителя Самюэля Пати выходцем из Чечни Абдулахом Анзоровым. Хассен Шалгуми «не говорит от имени всех мусульман, но является одним из их голосов и защищает ценности Республики», – заявил адвокат агентству France-Presse.

27 октября Камински написал письмо Эмманюэлю Макрону с просьбой об усилении охраны своего клиента. Адвокат также направил три жалобы в прокуратуру Парижа, в которых говорится о «тысячах» угроз и объявлении фетвы в отношении 48-летнего имама.

После этого, как сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа, было начато три расследования, порученные парижской Бригаде по пресечению преступлений против личности (Brigade de répression de la délinquance aux personnes). «Одно из расследований касается фактов оправдания терроризма и угроз, другое – фактов подстрекательства с целью посягательства на физическую неприкосновенность или жизнь, а последнее – фактов угрозы убийством», – цитирует France-Presse заявление прокуратуры.

Хасен Шалгуми был, в частности, мишенью пропалестинской ассоциации «Шейх Яссин», основатель которой, радикальный исламистский активист Абдельаким Сефриуи, проходит по делу об убийстве Самюэля Пати. В 2010 году эта ассоциация развязала кампанию против имама Шалгуми, проводя в течении нескольких месяцев акции протеста перед мечетью в Дранси. Два члена этой организации даже были приговорены к двум месяцам тюремного заключения за попытку проникнуть в дом имама.

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