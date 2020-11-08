Французские виноделы приветствуют избрание Джо Байдена

В прошлом году администрация Трампа ввела 25-процентную пошлину на ввоз французских вин.

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Организации, представляющие винодельческий сектор Франции, надеются, что новый американский президент позволит Европе и Соединенным Штатам урегулировать торговые споры, обострившиеся во время президентства Дональда Трампа и приносящие сильные убытки французским экспортерам вина.

«Я надеюсь, что первой темой (обсуждения между будущей американской администрацией и Евросоюзом) может быть возврат к старым таможенным пошлинам и сохранение нормального режима» о налогообложении французских вин, – прокомментировал выборы генеральный секретарь Национальной федерации профсоюзов сельхозработников (FNSEA) и председатель Совета виноделов при министерстве сельского хозяйства Франции Жером Деспи.

В середине октября 2019 года администрация Трампа ввела 25-процентную пошлину на французские бутилированные неигристые вина, а также на алкогольную продукцию из других европейских стран. Это резко увеличило цены на французские вина в США. Такой налог был введен Дональдом Трампом в разгар «торгового конфликта» между производителем самолетов Airbus и его американским конкурентом Boeing.

Эта мера имела серьезные последствия для французского винодельческого сектора: по заявлению Федерации экспортеров французских вин и спиртных напитков (FEVS), французские компании теряли до одного миллиона евро в день. Общий убыток составил около 400 миллионов евро за год, сообщила в субботу, 7 ноября, Федерация.

Однако будущий американский президент мало высказывался о торговом конфликте между Европой и Соединенными Штатами. «Джо Байден никогда не упоминал тему пошлин (…), но мы можем сказать, что (его избрание) благоприятно для новых переговоров», – выразил надежду Жером Деспи. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в минувшую в среду, что американские выборы, каким бы ни был их исход, «не сильно изменят на наши коммерческие отношения».

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