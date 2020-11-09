Апология терроризма: во Франции — всплеск угроз в адрес «неверных»
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Во Франции за несколько недель, прошедших после убийства учителя Самюэля Пати, правоохранители зафиксировали масштабный рост числа угроз «религиозного характера» и фактов «апологии терроризма». Известно, что только за последнюю неделю октября было начато не менее 200 расследований.
Поиск новостей на эту тему с 16 октября, — когда 18-летний исламист убил Самюэля Пати только за то, что тот показал на уроке карикатуру на Мухаммеда, — утомляет: их десятки и десятки.
Стоит полистать только сайт RFI, и процитировать только некоторые заголовки: Во Франции нескольким старшеклассникам предъявили обвинения в апологии терроризма; В Лионе появились надписи с угрозами обезглавить мэра, школьников и учителей; Студентка кафедры биологии из Безансона получила условный срок «за оправдание терроризма»; Под Парижем задержали угрожавшего «отомстить» учителям «за пророка»; Имам из парижского пригорода подвергся угрозам после убийства учителя Самюэля Пати…
200 расследований, которые были заведены в последнюю неделю октября за апологию терроризма, угрозы, оскорбления или призывы к ненависти, так или иначе связаны с убийством Самюэля Пати: фигуранты либо угрожали обезглавить «неверных», либо выражали «радость» по поводу этого теракта, либо призывали к совершению чего-либо подобного.
Значительная часть этих случаев зафиксирована в парижском регионе — около 70. Возможно, это как-то коррелируется с другим фактом: именно парижский регион — самый «богатый» на «радикализованных» граждан, находящихся «на учете» у правоохранителей и спецслужб (всего по стране в этом списке около 20 тысяч имен, как сообщало в марте издание La Dépêche).
Источник AFP в правоохранительных органах так оценил число расследований по поводу «апологии терроризма»: «Это настоящий взрыв! Есть и много угроз в адрес известных людей, президента республики, премьер-министра, нескольких министров, депутатов, учителей».
Среди этих угроз — много конкретных указаний на способ их осуществления: отрезание головы.
«Заставить страдать» «неверных»
Угрожающие — «разного профиля»: «радикализованные, но также и люди, страдающие от психических заболеваний, и те, кто отправляет сообщения, не оценивая их серьезности», — заявил прокурор Парижа Реми Эйтц.
Тем не менее, уже немало дел рассмотрено, и по многим из них вынесены приговоры, в том числе, реальные тюремные.
В Пуатье 26-летний проситель убежища из Афганистана приговорен к 18 месяцам заключения с запретом на дальнейшее пребывание во Франции. Его задержали в центре по размещению просителей убежища. Он опубликовал в Facebook пост с восхвалением убийства французского учителя, а также видео в Tik Tok, в котором на изображение президента Макрона была наложена строчка из Корана, призывающая «заставить страдать» тех, кто «обижает» «посланников Аллаха».
В парижском пригороде Понтуазе 34-летний алжирец приговорен к 6 месяцам реального заключения и 10-летнему запрету на въезд во Францию за «прославление» убийства учителя.
В Версале 30-летний безработный инженер получил 18 месяцев тюрьмы (из них 6 месяцев — условно), а также запрет на въезд в департамент Изер и на любые контакты с человеком, которому он угрожал. Жертва угроз — так же, как и Самюэль Пати, преподаватель истории и географии, живущий в окрестностях Гренобля (административный центр департамента Изер).
На юге страны, в Ниме, во вторник, 10 ноября, должны судить по обвинению «в апологии терроризма, насилии и угрозах» 21-летнего стажера, пытавшегося выучиться на водителя большегруза. Судить его будут за то, что ударил другого ученика и произнес исламистские угрозы в адрес остальных учащихся. По данным издания La Gazette de Nîmes, он угрожал их обезглавить, и заявил, что «Франция заслуживает того, что с ней случилось».
В Тулузе 22-летний мужчина приговорен к 10 месяцам реального заключения за то, что угрожал перерезать горло соседям. Суд постановил, что действовал он «по религиозным мотивам». Мужчина был арестован сразу после того, как разбил окна в соседском доме и стал выкрикивать угрозы в адрес семьи, включая детей. Еще один житель Тулузы ожидает суда по обвинению в «апологии терроризма» после того, как произнес соответствующие угрозы прямо в камере предварительного заключения местного Дворца правосудия.
Этот список можно продолжать и продолжать: вот пример из Бреста, вот — из трех соседних городов: Шатодён, Сель-сюр-Шер и Блуа, расположенных в регионе Центр-Долина Луары…
Школа исламизма
Еще один печальный сигнал — то, что «явление» нередко встречается и среди детей. 14-летнему учащемуся средней школы в Марселе, гражданину Афганистана, предъявили обвинения в апологии терроризма после того, как он «одобрил» убийство учителя и сказал, что «сделал бы так же». В его отношении применили специальную меру пресечения: отпустили на свободу под наблюдение.
В лицее города Калюир-э-Кюир (лионская агломерация) 15-летний подросток угрожал своему учителю «отрубить голову».
Министр образования Жан-Мишель Бланкер рассказал, что его ведомство зафиксировало около 400 случаев нарушения минуты молчания на церемониях в память об убитом учителе, которые прошли во всех школах Франции в первый день после возвращения детей с осенних каникул.
Минюст заявил о том, что после проверки начал «четырнадцать процедур» в отношении несовершеннолетних по факту «апологии терроризма».
Есть даже пример, когда за «апологию терроризма» завели дело на педагога. Как сообщила прокурор 14-тысячного города Бар-лё-Дюк (Большой восточный регион), учительницу лицея допросили после того, как на уроке она сделала «чрезвычайно предосудительные с моральной точки зрения заявления». Что это за слова, прокурор не сообщила, но подчеркнула, что расследование «было начато немедленно».
Немедленно всех проверить
В этом слове «немедленно» и заключается суть ответа, который французские власти сейчас стремятся дать на любые проявления или факты оправдания радикального исламизма — после потрясшего страну убийства Самюэля Пати.
Тем более, что через две недели произошел еще один жестокий теракт — в церкви Нотр-Дам-де л’Асомпсьон в Ницце.
На следующий день после убийства Самюэля Пати министр юстиции Франции Дюпон-Моретти потребовал от прокуроров проявлять «максимальную твердость» в отношении любых случаев разжигания ненависти и призывов к совершению преступлений, особенно если это направлено против учителей, государственных служащих или сотрудников правоохранительных органов.
«Раньше, когда кто-то кричал на улице „Аллаху Акбар!“, мы совсем не обязательно этим занимались, все зависело от контекста, отныне мы обращаем на это намного больше внимания. Мы проверяем вообще всё», — рассказал AFP пожелавший сохранить анонимность прокурор из парижского региона. «Сигналы мы получаем каждый день», — добавил прокурор.
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