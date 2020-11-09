Апология терроризма: во Франции — всплеск угроз в адрес «неверных»

«Они не обезглавят Республику» — надпись на плакате во время одного из митингов памяти учителя Самюэля Пати, которые прошли по всей Франции. Лилль. 18.10.2020

Во Франции за несколько недель, прошедших после убийства учителя Самюэля Пати, правоохранители зафиксировали масштабный рост числа угроз «религиозного характера» и фактов «апологии терроризма». Известно, что только за последнюю неделю октября было начато не менее 200 расследований.

Реклама Читать далее

Поиск новостей на эту тему с 16 октября, — когда 18-летний исламист убил Самюэля Пати только за то, что тот показал на уроке карикатуру на Мухаммеда, — утомляет: их десятки и десятки.

Стоит полистать только сайт RFI, и процитировать только некоторые заголовки: Во Франции нескольким старшеклассникам предъявили обвинения в апологии терроризма; В Лионе появились надписи с угрозами обезглавить мэра, школьников и учителей; Студентка кафедры биологии из Безансона получила условный срок «за оправдание терроризма»; Под Парижем задержали угрожавшего «отомстить» учителям «за пророка»; Имам из парижского пригорода подвергся угрозам после убийства учителя Самюэля Пати…

200 расследований, которые были заведены в последнюю неделю октября за апологию терроризма, угрозы, оскорбления или призывы к ненависти, так или иначе связаны с убийством Самюэля Пати: фигуранты либо угрожали обезглавить «неверных», либо выражали «радость» по поводу этого теракта, либо призывали к совершению чего-либо подобного.

Значительная часть этих случаев зафиксирована в парижском регионе — около 70. Возможно, это как-то коррелируется с другим фактом: именно парижский регион — самый «богатый» на «радикализованных» граждан, находящихся «на учете» у правоохранителей и спецслужб (всего по стране в этом списке около 20 тысяч имен, как сообщало в марте издание La Dépêche).

Источник AFP в правоохранительных органах так оценил число расследований по поводу «апологии терроризма»: «Это настоящий взрыв! Есть и много угроз в адрес известных людей, президента республики, премьер-министра, нескольких министров, депутатов, учителей».

Среди этих угроз — много конкретных указаний на способ их осуществления: отрезание головы.

«Заставить страдать» «неверных»

Угрожающие — «разного профиля»: «радикализованные, но также и люди, страдающие от психических заболеваний, и те, кто отправляет сообщения, не оценивая их серьезности», — заявил прокурор Парижа Реми Эйтц.

Тем не менее, уже немало дел рассмотрено, и по многим из них вынесены приговоры, в том числе, реальные тюремные.

В Пуатье 26-летний проситель убежища из Афганистана приговорен к 18 месяцам заключения с запретом на дальнейшее пребывание во Франции. Его задержали в центре по размещению просителей убежища. Он опубликовал в Facebook пост с восхвалением убийства французского учителя, а также видео в Tik Tok, в котором на изображение президента Макрона была наложена строчка из Корана, призывающая «заставить страдать» тех, кто «обижает» «посланников Аллаха».

В парижском пригороде Понтуазе 34-летний алжирец приговорен к 6 месяцам реального заключения и 10-летнему запрету на въезд во Францию за «прославление» убийства учителя.

В Версале 30-летний безработный инженер получил 18 месяцев тюрьмы (из них 6 месяцев — условно), а также запрет на въезд в департамент Изер и на любые контакты с человеком, которому он угрожал. Жертва угроз — так же, как и Самюэль Пати, преподаватель истории и географии, живущий в окрестностях Гренобля (административный центр департамента Изер).

На юге страны, в Ниме, во вторник, 10 ноября, должны судить по обвинению «в апологии терроризма, насилии и угрозах» 21-летнего стажера, пытавшегося выучиться на водителя большегруза. Судить его будут за то, что ударил другого ученика и произнес исламистские угрозы в адрес остальных учащихся. По данным издания La Gazette de Nîmes, он угрожал их обезглавить, и заявил, что «Франция заслуживает того, что с ней случилось».

В Тулузе 22-летний мужчина приговорен к 10 месяцам реального заключения за то, что угрожал перерезать горло соседям. Суд постановил, что действовал он «по религиозным мотивам». Мужчина был арестован сразу после того, как разбил окна в соседском доме и стал выкрикивать угрозы в адрес семьи, включая детей. Еще один житель Тулузы ожидает суда по обвинению в «апологии терроризма» после того, как произнес соответствующие угрозы прямо в камере предварительного заключения местного Дворца правосудия.

Этот список можно продолжать и продолжать: вот пример из Бреста, вот — из трех соседних городов: Шатодён, Сель-сюр-Шер и Блуа, расположенных в регионе Центр-Долина Луары…

Школа исламизма

Еще один печальный сигнал — то, что «явление» нередко встречается и среди детей. 14-летнему учащемуся средней школы в Марселе, гражданину Афганистана, предъявили обвинения в апологии терроризма после того, как он «одобрил» убийство учителя и сказал, что «сделал бы так же». В его отношении применили специальную меру пресечения: отпустили на свободу под наблюдение.

В лицее города Калюир-э-Кюир (лионская агломерация) 15-летний подросток угрожал своему учителю «отрубить голову».

Министр образования Жан-Мишель Бланкер рассказал, что его ведомство зафиксировало около 400 случаев нарушения минуты молчания на церемониях в память об убитом учителе, которые прошли во всех школах Франции в первый день после возвращения детей с осенних каникул.

Минюст заявил о том, что после проверки начал «четырнадцать процедур» в отношении несовершеннолетних по факту «апологии терроризма».

Есть даже пример, когда за «апологию терроризма» завели дело на педагога. Как сообщила прокурор 14-тысячного города Бар-лё-Дюк (Большой восточный регион), учительницу лицея допросили после того, как на уроке она сделала «чрезвычайно предосудительные с моральной точки зрения заявления». Что это за слова, прокурор не сообщила, но подчеркнула, что расследование «было начато немедленно».

Немедленно всех проверить

В этом слове «немедленно» и заключается суть ответа, который французские власти сейчас стремятся дать на любые проявления или факты оправдания радикального исламизма — после потрясшего страну убийства Самюэля Пати.

Тем более, что через две недели произошел еще один жестокий теракт — в церкви Нотр-Дам-де л’Асомпсьон в Ницце.

На следующий день после убийства Самюэля Пати министр юстиции Франции Дюпон-Моретти потребовал от прокуроров проявлять «максимальную твердость» в отношении любых случаев разжигания ненависти и призывов к совершению преступлений, особенно если это направлено против учителей, государственных служащих или сотрудников правоохранительных органов.

«Раньше, когда кто-то кричал на улице „Аллаху Акбар!“, мы совсем не обязательно этим занимались, все зависело от контекста, отныне мы обращаем на это намного больше внимания. Мы проверяем вообще всё», — рассказал AFP пожелавший сохранить анонимность прокурор из парижского региона. «Сигналы мы получаем каждый день», — добавил прокурор.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться