Во Франции рождественские ели пополнят список товаров «первой необходимости»

Колесо обозрения и елка на площади Согласия в Париже

Во Франции рождественские ели пополнят список товаров, разрешенных для продажи в период карантина. Об этом сообщила газета Journal du Dimanche (JDD).

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В пятницу, 6 ноября, министр-делегат по вопросам малых и средних предприятий в министерстве экономики и финансов Франции Ален Гризе направил премьер-министру Жаку Кастексу предложение разрешить продажу елок. По информации JDD, продавать их смогут в цветочных магазинах, магазинах с товарами для сада и огорода, а также в особых пунктах продажи, расположенных на открытой и продуваемой местности.

Сообщается, что это решение было поддержано, и в ближайшее время министерство сельского хозяйства издаст указ, в котором уточнит условия продажи елей.

Инициативе Гризе предшествовало обращение представителей Французской ассоциации рождественских елей. Хозяйства и фермы, специально выращивающие хвойные деревья для зимних праздников 4 ноября выразили опасения, что не смогут реализовать подготовленную продукцию, так как количество заказов от магазинов, перепродающих деревья, значительно сократится из-за действующих санитарных ограничений. Они призвали власти разрешить продажу елок, отметив, что она обычно организовывается на улице возле магазинов, следовательно, не представляет повышенной угрозы заражения COVID-19.

Ежегодно во Франции продается около 6 млн елок, 80% из которых выращены на территории страны. Подготовка деревьев к продаже традиционно стартует в ноябре. Большая часть товара реализуется крупными торговыми сетями: продуктовыми супермаркетами, магазинами строительных материалов и садово-огородных товаров.

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