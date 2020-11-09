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ИСТОРИЯ

«Стойкость и решимость»: во Франции отметили 50-летие со дня смерти генерала де Голля

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50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Могила генерала на кладбище Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020
50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Могила генерала на кладбище Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL
RFI
6 мин

Ровно полвека спустя после ухода из жизни Шарля де Голля память выдающегося политика и военного почтили в понедельник, 9 ноября, в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз на северо-востоке Франции. На кладбище этой маленькой коммуны, где де Голль провел последние месяцы жизни, покоится его прах. На могиле президента и генерала побывал нынешний глава государства Эмманюэль Макрон. 50-летием со дня смерти лидера Сопротивления и основателя Пятой республики продолжились торжества, проходящие в рамках объявленного во Франции «Года де Голля».

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В 2020 году Франция отмечает тройной юбилей Шарля де Голля. 18 июня в Париже и Лондоне с участием президента Франции Эмманюэля Макрона прошли торжественные мероприятия по случаю 80-летия призыва к Сопротивлению, с которым в 1940 году генерал обратился к французам в эфире британской радиостанции ВВС.

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020
50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

На 9 ноября приходится 50-летняя годовщина со дня смерти де Голля, а 22 ноября во Франции будет отмечаться 130-летие со дня его рождения. Память великого исторического деятеля почтили и в ходе воинской церемонии, заменившей в этом году традиционный парад в Париже в день национального праздника 14 июля

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Памятная церемония на могиле генерала. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020
50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Памятная церемония на могиле генерала. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

«Стойкость и решимость» — этими словами президент Макрон определил «дух», который воплощал его великий предшественник, «преданный Франции как в моменты страданий, так и в моменты славы». Этот дух де Голля глава государства назвал «наследием Франции», опубликовав утром юбилейного дня в твиттере видео с отрывками выступлений первого президента Пятой республики.

Днем Макрон побывал в городке Коломбе-ле-Дёз-Эглиз, где находится семейный дом генерала, ставший музеем. В этом доме, купленном еще в 1930 годы, Шарль де Голль провел последние месяцы жизни после ухода с поста президента в 1969 году.

В этот понедельник в доме-музее президента Макрона встречал внук великого француза, адмирал Ив де Голль.

Президент Эмманюэль Макрон и Ив де Голль. 50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020
Президент Эмманюэль Макрон и Ив де Голль. 50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

Воинская церемония прошла возле мемориала «Лотарингский крест». Этот геральдический крест с двумя поперечинами в 1940 году стал символом движения Свободной Франции (La France libre).

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Церемония у мемориала «Лотарингский крест». Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020
50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Церемония у мемориала «Лотарингский крест». Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

Над 43-метровым монументом в ходе церемонии пролетела пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France.

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Президент Макрон с супругой на могиле легендарного президента и генерала. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020
50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Президент Макрон с супругой на могиле легендарного президента и генерала. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

Вместе с супругой президент Эмманюэль Макрон посетил могилу генерала де Голля на кладбище Коломбе-ле-Дёз-Эглиз.

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. В ожидании воинской церемонии в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020
50-летие со дня смерти Шарля де Голля. В ожидании воинской церемонии в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 AFP - LUDOVIC MARIN

Начиная с 1970-х годов эта коммуна с населением 700 жителей стала местом традиционного «паломничества 9 ноября» для французских правых политиков, называвших себя «голлистами». В годовщину смерти де Голля здесь регулярно бывали правые президенты Жак Ширак и Николя Саркози.

Ludovic Marin/Pool via REUTERS
Ludovic Marin/Pool via REUTERS © 路透社图片
50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Кладбище в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020
50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Кладбище в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

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