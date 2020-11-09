«Стойкость и решимость»: во Франции отметили 50-летие со дня смерти генерала де Голля

Ровно полвека спустя после ухода из жизни Шарля де Голля память выдающегося политика и военного почтили в понедельник, 9 ноября, в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз на северо-востоке Франции. На кладбище этой маленькой коммуны, где де Голль провел последние месяцы жизни, покоится его прах. На могиле президента и генерала побывал нынешний глава государства Эмманюэль Макрон. 50-летием со дня смерти лидера Сопротивления и основателя Пятой республики продолжились торжества, проходящие в рамках объявленного во Франции «Года де Голля».

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В 2020 году Франция отмечает тройной юбилей Шарля де Голля. 18 июня в Париже и Лондоне с участием президента Франции Эмманюэля Макрона прошли торжественные мероприятия по случаю 80-летия призыва к Сопротивлению, с которым в 1940 году генерал обратился к французам в эфире британской радиостанции ВВС.

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

На 9 ноября приходится 50-летняя годовщина со дня смерти де Голля, а 22 ноября во Франции будет отмечаться 130-летие со дня его рождения. Память великого исторического деятеля почтили и в ходе воинской церемонии, заменившей в этом году традиционный парад в Париже в день национального праздника 14 июля.

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Памятная церемония на могиле генерала. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

«Стойкость и решимость» — этими словами президент Макрон определил «дух», который воплощал его великий предшественник, «преданный Франции как в моменты страданий, так и в моменты славы». Этот дух де Голля глава государства назвал «наследием Франции», опубликовав утром юбилейного дня в твиттере видео с отрывками выступлений первого президента Пятой республики.

Résilience et volonté.

Cet esprit fut incarné par Charles de Gaulle, engagé pour la France dans les moments de douleurs comme dans ceux de gloires. Cet esprit est un héritage, celui de la France. pic.twitter.com/qA8lspiT22 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 9, 2020

Днем Макрон побывал в городке Коломбе-ле-Дёз-Эглиз, где находится семейный дом генерала, ставший музеем. В этом доме, купленном еще в 1930 годы, Шарль де Голль провел последние месяцы жизни после ухода с поста президента в 1969 году.

В этот понедельник в доме-музее президента Макрона встречал внук великого француза, адмирал Ив де Голль.

Президент Эмманюэль Макрон и Ив де Голль. 50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

Воинская церемония прошла возле мемориала «Лотарингский крест». Этот геральдический крест с двумя поперечинами в 1940 году стал символом движения Свободной Франции (La France libre).

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Церемония у мемориала «Лотарингский крест». Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

Над 43-метровым монументом в ходе церемонии пролетела пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France.

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Президент Макрон с супругой на могиле легендарного президента и генерала. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

Вместе с супругой президент Эмманюэль Макрон посетил могилу генерала де Голля на кладбище Коломбе-ле-Дёз-Эглиз.

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. В ожидании воинской церемонии в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 AFP - LUDOVIC MARIN

Начиная с 1970-х годов эта коммуна с населением 700 жителей стала местом традиционного «паломничества 9 ноября» для французских правых политиков, называвших себя «голлистами». В годовщину смерти де Голля здесь регулярно бывали правые президенты Жак Ширак и Николя Саркози.

Ludovic Marin/Pool via REUTERS © 路透社图片

50-летие со дня смерти Шарля де Голля. Кладбище в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. 09/11/2020 REUTERS - POOL

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