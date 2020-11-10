Во Франции учителя устроили забастовку из-за санитарных мер в школах

Учителя устроили забастовку против нынешних санитарных мер, которые они считают недостаточными

Ряд учительских профсоюзов призвали к забастовке во вторник, 10 ноября, в знак протеста против мер санитарной безопасности в школах, которые они считают недостаточными.

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В полдень 10 ноября министерство образования сообщило, что бастуют чуть менее 9% учителей начальных классов и более 10% средних и старших классов. По данных профсоюзов, бастующих больше, пишет AFP. В управлении учебного округа Парижа сообщили, что были предприняты попытки заблокировать работу пяти старших школ.

На прошлой неделе министерство образования объявило об усилении мер санитарной безопасности в старшей школе (lycée). К примеру, разрешено будет проводить большей занятий онлайн. Со следующей недели министерство здравоохранения предоставит миллион антигенных экспресс-тестов на коронавирус для сотрудников школ.

Тем не менее профсоюзы указывают, что в средней школе остаются проблемы, в частности в столовых, где «перемешиваются» разные классы. И без дополнительных средств в школе невозможно обеспечить меры санитарной безопасности.

В отличие от весеннего карантина, сейчас во Франции во время всеобщего локдауна продолжают работу школы, разрешены визиты в дома престарелых, продолжаются стройки, открыты парки и рынки.

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