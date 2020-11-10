В Компьене у школы произошли столкновения между подростками и полицией

В Компьене на севере Франции 9 ноября произошли столкновения между подростками и полицией у здания лицея (старшей школы). Восемь несовершеннолетних были задержаны и взяты под стражу. В прокуратуре отметили, что в последние недели в квартале неподалеку происходили похожие беспорядки. В управлении учебного округа заявили, что беспорядки не связаны с мерами санитарной безопасности в школах.

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В прокуратуре Компьеня сообщили, что устроители беспорядков в районе семи утра подожгли мусорные баки у здания старшей школы. В прибывший на место полицейский патруль подростки выпустили по меньшей мере пять пиротехнических снарядов. Полицейские были вынуждены покинуть «поврежденный» автомобиль, откуда молодые люди украли оборудование.

Позднее, как указали в префектуре, сотня человек «в капюшонах» спровоцировала столкновения с полицейскими, жандармами и пожарными у здания школы. Пожарный получил ранение предплечья от пиротехнического снаряда. В ходе беспорядков были задержаны и взяты под стражу восемь подростков. Сообщается, что семеро из них — учащиеся этой школы.

В прокуратуре заявили, что о мотивах и требованиях участников беспорядках неизвестно. Однако отмечается, что подобного рода беспорядки с использованием пиротехнических снарядов против правоохранителей с начала сентября происходят в соседнем квартале. Этот квартал считается местным центром наркоторговли.

В управлении учебного округа Амьена в свою очередь заявили, что речь не идет о беспорядках, связанных с требованиями относительно мер санитарной безопасности во время карантина. «Внешняя обстановка насилия влияет на работу учебного заведения», — заявили в управлении.

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