Challenges: Путин попросил у Макрона помощи с производством вакцины от COVID-19.

Как пишет 10 ноября французское издание Challenges, в ходе телефонной беседы 7 ноября президент России попросил у своего французского коллеги помощи в производстве вакцины от COVID-19. По словам дипломатического источника Challenges, Владимир Путин предложил Эмманюэлю Макрону, чтобы парижский Институт Пастера сотрудничал с российскими учеными в производстве вакцины.

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Как отмечает Challenges со ссылкой на своего собеседника, на предложение Путина Макрон ответил «расплывчато», подчеркнув лишь, что этот вопрос нужно обсуждать с академическим сообществом.

«Вот уже несколько недель Россия спрашивает у нас, хотим ли мы работать с ними. В реальности, это говорит об их главной слабости: им не хватает производственных мощностей», — цитирует Challenges слова французского дипломата.

Как пишет Challenges, после того как Москва объявила о получении запросов от ряда стран (Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия) на более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от коронавирусной инфекции, способность России выполнить эти заказы вызывает сомнения.

Россия зарегистрировала две собственных вакцины от COVID-19. Это — «Спутник V», созданный московским Национальным исследовательским центром имени Н. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Еще одна вакцина готовится к регистрации московским Центром им. М. Чумакова. Все это — бюджетные организации, финансовые возможности которых зависят от тех средств, которые государство выделяет на науку и здравоохранение, напоминает DW.

Как отмечает молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 10 ноября, первая и самая известная на сегодняшний день российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована без третьей фазы испытаний, «только по итогам первых двух». «После этого была получена регистрация, и начались пострегистрационные испытания, которые де факто представляют собой 3-ю фазу. И она еще не закончена, и испытания продолжаются. Данные есть, но не опубликованы еще», — говорит Якутенко.

«Спутник V» является одним из 10 мировых проектов, находящихся в третьей фазе испытаний. Заявления России об изобретении «первой в мире» вакцины от коронавируса вызывают у Запада сомнения, напоминает Challenges. «Геополитические притязания России очевидны. В особенности, если посмотреть на дату, выбранную Путиным для объявления о запуске вакцины в августе. Не стоит забывать о том, что в июле несколько стран обвинили Москву в попытке кибератаке на их разработчиков вакцин», — говорит дипломатический источник французского издания.

По словам Ирины Якутенко, российские компании готовы производить импортные вакцины и «ждут разрешения, чтобы наладить их производство».

Накануне, 9 ноября, немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американская фармацевтическая компания Pfizer заявили о том, что разработанная ими вакцина от COVID-19 подтвердила эффективность в 90% случаев. Запрос на регистрацию вакцины должен быть подан уже в ноябре в США. Руководство обеих компаний сообщило, что до конца 2020 года они предполагают произвести до 50 млн доз вакцины, а в течение 2021 года увеличить это количество до 1,3 млрд.

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