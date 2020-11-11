Во Франции отмечают годовщину перемирия 1918 года

Во Франции в среду, 11 ноября, отмечают годовщину окончания Первой мировой войны. В этом году торжественные мероприятия проходят в ограниченном формате из-за пандемии коронавируса и жестких ограничительных мер, действующих в стране. На церемонии возложения венка к Вечному огню под Триумфальной аркой, в которой принял участие президент Республики Эмманюэль Макрон, присутствовали не более 30 человек.

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102-ю годовщину Компьенского перемирия, которое положило конец Первой мировой войне, в Париже отмечают скромно. Торжественные мероприятия традиционно начались с возложения венка президентом Франции к памятнику Жоржу Клемансо, возглавлявшему Совет министров страны сто лет назад. Затем по перекрытым Елисейским полям Макрон отправился к могиле Неизвестному солдату под Триумфальной аркой, где зажег Вечный огонь. Вся церемония продлилась около 30 минут, а президент Франции не стал произносить речь.

Рядовые жители Парижа не смогли присутствовать при торжественных мероприятиях из-за строгих мер, введенных после роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Во всей Франции сейчас запрещены массовые мероприятия, а выйти из дома можно только по уважительным причинам.

Отмечать годовщину Компьенского перемирия в Париже продолжат вечером. В Пантеон, усыпальницу великих людей Франции, перенесут останки писателя Мориса Женевуа, участвовавшего в Первой мировой войне. Его книга «Те из 14-го» («Ceux de 14») во Франции считается одним из самых полных свидетельств того времени. По мнению Эмманюэля Макрона, так в Пантеоне будут хранить память не только о самом Женевуа, но и о «всех людях из 14-го: простых солдатах, офицерах, военных без звания и генералах, женщинах, которые помогали бойцам».

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