Прах французского писателя Мориса Женевуа перенесут в Пантеон

11 ноября 2020 прах известного французского писателя Мориса Женевуа захоронят в Пантеоне. Участник Первой мировой воны, Морис Женевуа был тяжело ранен в 1915 году. Он посвятил несколько произведений войне, но стал известен как писатель, поющий «гимн жизни» и дикой природе.

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Ровно 100 лет назад, 11 ноября 1920 года, под Триумфальной аркой в Париже был захоронен неизвестный солдат, могила которого стала символом всех павших в годы Первой мировой войны. Ежегодно там проводятся памятные мероприятия с участием главы государства. 11 ноября 2020 года будет отмечено тем, что в Пантеон – усыпальницу выдающихся людей Франции – будет перенесен прах писателя Мориса Женевуа, участника Первой мировой. Тяжело раненый на передовой, Морис Женевуа стал автором одного из важнейших произведений, посвященных Первой мировой войне.

Морис Женевуа был еще студентом, когда в возрасте 24 лет его мобилизовали и отправили на фронт. Там со своим батальоном он знакомится с «грязной войной», как потом ее стали называть французы: жизнь в окопах, кровь солдат, «стальные бури» – немецкие бомбардировки, весь «этот безумный фарс», как он напишет позже.

Раненный в 1915 году, прикованный к больничной койке на семь месяцев, он начал делать записи, в которых рассказывал о том, что видел и слышал на войне. В 1916 году он опубликовал рассказ «Под Верденом», затем «Ночь войны» в 1917, а также три других произведения, которые позже были собраны в книгу под названием «Те из 14-го». Сборник был опубликован в 1949 году, в нем рассказывается о проявлениях храбрости людей в бою. «Моим товарищам из 106-го. Памяти погибших и прошлому выживших посвящается», – этими словами открывается книга.

В 1925 году Морис Женевуа был награжден премией Гонкура за свою повесть «Раболио» («Кролик»), в которой он рассказывает о жизни браконьера, и которую члены Гонкуровской академии назвали «гимном свободе».

В 1946 году Морис Женевуа стал членом Французской академии, в 1973 году ушел на пенсию и уехал далеко от Парижа. В своих книгах он воспевал природу, животных и простой образ жизни. После его смерти в Испании в 1980 году, его провозгласили первым «писателем-экологом».

В России известны его романы и сборники: «Раболио» (1925, перевод – «Кролик»), «С пустыми руками» (1928), «Р-ру» (1931), трилогия «Человек и его жизнь» (1934-1937). Также ему принадлежат «Приключение – в нашей душе» (1952), «Роман о Лисе» (1958), «Утраченный лес» (1967), «Один день» (1978), «Если хочешь, я повидаю снежные страны» (1980); книга воспоминаний «Тридцать тысяч дней» (1980).

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