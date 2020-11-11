«Сегодня мы их собрали вместе»: Морис Женевуа и «Те из 14-го» вошли в Пантеон

Вечером в среду, 11 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии, посвященной павшим в Первой мировой войне солдатам. Прах писателя Мориса Женевуа, которого считают «голосом» солдат Первой мировой, был торжественно перезахоронен в Пантеоне.

Вечером в среду, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии, посвященной павшим в Первой мировой войне солдатам. Прах писателя Мориса Женевуа, которого считают «голосом» солдат Первой мировой, был торжественно перезахоронен в Пантеоне.

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В начале церемонии на фасаде Пантеона были проецированы фотографии Первой мировой воны. Затем Республиканская гвардия пронесла гроб с прахом Мориса Женевуа по улице Сюффло к нефу здания. На площади перед Пантеоном поставили 101 стеклянный куб, в каждом из которых была земля из 101 французского департамента. Студенты Ecole normale supérieure (ENS), в которой когда-то учился Морис Женевуа, бросили в последний куб горсть земли из департамента Мёз, где во время боя в 1915 году был ранен писатель.

Республиканская гвардия пронесла гроб с прахом Мориса Женевуа по улице Сюффло к Пантеону. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

В условиях карантина в церемонии приняло участие ограниченное число лиц – члены семьи Мориса Женевуа, президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой, экс-президент Франции Франсуа Олланд, мэр Парижа Анн Идальго, министр культуры Франции Розлин Башло.

«100 лет назад с полей Вердена был перенесен прах погибшего на войне солдата под Триумфальную арку, ставшую с тех пор священным местом. 100 лет спустя, день в день, тот, кто дал вторую жизнь солдатам, входит в Пантеон. Морис Женевуа входит сюда вместе со всеми солдатами этой войны», – начал свою речь президент Макрон. Получив Гонкуровскую премию за свои книги, став почетным секретарем французской Академии, Морис Женевуа «никогда не забыл своих боевых товарищей, он подарил им бессмертие», – произнес Макрон, – «Сегодня мы их собрали вместе: Морис Женевуа и «Те из 14-го» вошли в Пантеон». В своей речи президент Макрон процитировал имена как боевых товарищей Женевуа, так и писателей, принявших участие в Первой мировой войне. «Вчера они были братья по оружию, сегодня – товарищи по вечности», сказал президент.

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Перезахоронение праха Мориса Женевуа пожелала семья писателя.

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