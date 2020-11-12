Грустные и одинокие: 60% французов признались в несоблюдении правил карантина

60% французов признались в недостаточно строгом соблюдении правил повторного лоудауна, введенного в стране в конце октября. Таковы результаты опроса социологической службы Ifop, опубликованые в четверг, 12 ноября.

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Опрос проводился онлайн по заказу компании Consolab и газеты «20 Minutes» среди жителей Франции старше 18 лет. В исследовании приняли участие 2030 человек.

Результаты исследования показали, что 60% опрошенных менее ответственно подошли к соблюдению правил повторного локдауна, введенного 30 октября, чем в период ограничений, действовавших во время первой волны пандемии COVID-19. Специалисты Ifop отмечают, что после 6 недель первого национального карантина лишь 33% опрошенных признали, что недостаточно строго соблюдали правила.

Ifop констатирует, что 24% французов указывали в формуляре для выхода из дома причину, не соответствующую действительности, 17% гуляли дольше разрешенного часа. Еще 23% признали, что навещали родственников, и 20% посещали друзей. По сравнению с первым локдауном эти показатели выросли на 8 пунктов. Еще 9% признались, что не соблюдали ограничения, чтобы найти сексуального партнера.

Одной из причин роста количества нарушителей карантина социологи называют общее ухудшение психологического состояния населения — 28% опрошенных французов пожаловались на неудовлетворительное эмоциональное состояние. В ноябре прошлого года (до пандемии) о такой проблеме заявляли лишь 16% опрошенных.

Социологи констатировали, что с момента повторного введения ограничительных мер на территории Франции у 27% опрошенных выросла тревожность, 12% сообщили о развитии депрессии, 38% — о нарушении сна. В Ifop отмечают, что вновь введенные санитарные ограничения вызвали расстройство и чувство печали у 52% опрошенных, главным образом у женщин, молодых людей и лиц, проводящих локдаун в одиночестве. 36% пожаловались на ощущение безнадежности. Более четверти опрошенных сообщили о том, что с августа им ни разу не удалось принять у себя гостей.

Опрос также показал, что 59% французов проводят локдаун со своими вторыми половинками. На 8 пунктов по сравнению с первым локдауном выросло количество людей, проводящих его вместе с членами семьи. На 5 пунктов выросло количество случаев, когда французы выходят из дома и передвигаются по городу по «фальшивой» причине (14%).

Среди опрошенных 1097 человек имеют постоянную занятость и возможность работать из дома. При этом 14% продолжают ходить на работу, а 40% сочетают удаленную работу с посещением офиса. 27% признают, что начальство требовало от них приходить на рабочее место без необходимости, 5% опрошенных сообщили об этом факте в трудовую инспекцию.

11 ноября глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил всем префектам страны приказ «усилить» меры контроля за соблюдением карантина. В МВД отмечают, что с момента вступления в силу нового карантина в полночь 29 октября полицейские составили 65 000 протоколов за нарушения ограничений.

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