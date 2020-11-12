Жан Кастекс: «было бы безответственным» отменять карантин

Вечером в четверг, 12 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс дал пресс-конференцию, на которой рассказал о первый итогах действия второго карантина в стране, а также о его продлении как минимум на ближайшие две недели.

Вечером в четверг, 12 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс дал пресс-конференцию, на которой рассказал о первый итогах действия второго карантина в стране, а также о его продлении как минимум на ближайшие две недели.

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Как и ожидалось, на пресс-конференции в четверг было объявлено о продлении карантина. Премьер-министр Жан Кастекс объяснил решение ввести второй за год карантин двумя факторами – количеством смертей от COVID-19 и переполненностью французских больниц, не справляющихся с растущим числом пациентов.

Затем он представил статистику: к сегодняшнему дню во Франции от COVID-19 скончалось 42535 человек. За два последних месяца в стране зафиксировано 10516 «дополнительных смертей», по сравнению со среднестатистической смертностью в этот период. За последние две недели от коронавируса во Франции умирали от 400 до 500 человек, то есть «одна смерть из четырех произошла по причине COVID-19», сказал премьер-министр.

К настоящему моменту в стране 4803 человека находятся в реанимации с диагнозом COVID-19 – это 95% от обычного количества мест в реанимациях до эпидемии (около 5 тыс. мест). С начала второй волны эпидемии число мест в реанимациях было увеличено на 1360, а в пик эпидемии максимальная возможность принятия больных во Франции может составить 10400 человек. Таким образом, в настоящий момент число пациентов в реанимации во Франции составляет чуть более 7 тысяч, из которых около 5 тысяч – с диагнозом COVID-19.

«В течение последних дней дни каждые 30 секунд больной с диагнозом COVID-19 попадал в больницу, и каждые 3 минуты – в реанимацию», – сказал Жан Кастекс. При этом, 40% пациентов в реанимации младше 65 лет. Число пациентов с этим диагнозом превысило пик первой волны эпидемии в апреле.

В таких условиях «было бы безответственным снимать или облегчать» карантинные меры, сказал Жан Кастекс. Поэтому «вместе с президентом Макроном этим утром мы решили, что эти ограничительные меры не изменятся», по крайней мере, в ближайшие две недели, добавил он.

«Первые эффекты» карантина

Затем премьер-министр подвел экономические и итоги эпидемиологические итоги карантина. Так, за последние 3 дня коэффициент заражений снижается, что говорит об эффективности принятых мер. В то же время, экономическая активность в стране снизилась на 12%, но это в три раза меньше, чем во время первого, «тотального» карантина весной этого года.

Несмотря на то, что не все французы готовы его соблюдать, в стране на 22% сократилось число «транспортных перемещений». Так, стало на 55% меньше пассажиров метро в Париже. Внутренние авиалинии работают только с 10-процентной мощностью, а железнодорожные перевозки сократились на 85%. 45% работников частного сектора работают на удалении в режиме от 3 до 7 дней в неделю.

«Защитить экономических жертв эпидемии»

В связи с новым экономическим спадом власти пообещали новую помощь закрывшимся предприятиям и их работникам, а также потерявшим работу студентам. Выступивший вслед за Жаном Кастексом министр экономики Брюно Ле Мэр объявил о продлении мер помощи бизнесу и безработным.

Помимо этого, на пресс-конференции было объявлено об усилении контроля за нарушителями карантина. В частности, будут увеличены полицейские патрули на улицах Парижа, Иль-де-Франс и других крупных городов.

В конце своего выступления премьер-министр Франции заявил, что пик и постепенный спад эпидемии должен произойдет в начале следующей недели. И пообещал «возможность» постепенного снятия карантина к Рождеству.

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