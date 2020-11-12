Как во Франции маленькие магазины переживают второй локдаун?

Во Франции с введением нового всеобщего локдауна принимать публику запретили магазинам, торгующим товарами «не первой необходимости», — книжным, цветочным, магазинам игрушек, одежды. В этих условиях все больше бизнесов — даже самых маленьких — организуют предзаказы с последующей выдачей товара покупателю (click and collect) и доставку. На click and collect переходят и те, кто этого раньше никогда не делал. На плаву многим помогает держаться и господдержка. Русская служба RFI разбиралась, как маленькие магазины переживают второй локдаун.

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«При первом локдауне заказы мы не оформляли. Это было как-то не принято. Тогда правительство не поддерживало ни доставку, ни click and collect. Мы соблюдали строгий карантин и были полностью закрыты», — рассказывает Кристель, сотрудница парижского цветочного магазина.

Сейчас ее лавка закрыта для посетителей, но клиенты могут сделать предзаказ в соцсетях или по телефону, прийти к магазину, расплатиться на месте и забрать букет. Помимо этого, магазин осуществляет доставку по всему Парижу и ближайшим пригородам. «Сейчас мы работаем намного меньше, но это позволят нам держать голову над водой. Для нас это жизненно необходимо. Закрыться в первый раз было сложно с финансовой точки зрения. Но два тотальных закрытия мы бы не пережили», — говорит Кристель.

Работница цветочного магазина Кристель рассказывает, что предзаказы и доставка помогают удержаться бизнесу на плаву © Ксения Гулиа/RFI

Новый локдаун во Франции в целом мягче, чем весенний. В отличие от марта—апреля, сейчас открыты школы, государственные учреждения, парки, разрешены визиты в дома престарелых, продолжается строительство. Однако в том, что касается торговли, магазины «не первой необходимости» — книжные, цветочные, ювелирные, магазины игрушек, косметики, одежды, а также кафе и рестораны — снова вынуждены закрыть двери для клиентов. (Впрочем, порой это выливается в ситуацию, когда магазин, торгующий игрушками, остается открытым, если он же торгует, например, детской оптикой — товаром первой необходимости).

Повторное закрытие магазинов, не продающих еду и лекарства, вызвало во Франции дебаты и протесты. На фоне полемики правительство уже запретило торговать такой продукцией супермаркетам. Логика такая: раз уж книги и игрушки нельзя в обычном режиме продавать маленьким магазинам, то и большим — тоже нельзя. При этом свою работу продолжают крупные платформы электронной коммерции, такие как американская Amazon, французские Fnac и Cdiscount. Это вызывает недовольство малого бизнеса — особенно если учитывать, что карантин объявили в период, когда многие ищут подарки к Рождеству.

Справедливости ради надо отметить, что во Франции крупные ритейлеры и онлайн-магазины протягивают руку помощи маленьким предприятиям. Cdiscount ввел программу срочной помощи, открыв для маленьких французских компаний бесплатные места для онлайн торговли на своем сайте. Французский портал Amazon разместил баннер «Поддержим французских коммерсантов», выделив точки на своей платформе, где предлагают продукцию маленькие французские магазины. А Auchan в своих гипермаркетах открывает пространства для книжных магазинов.

«Нам повезло, у нас верные покупатели»

Особенно много споров во Франции — как раз из-за закрытия книжных. Последние сейчас все активнее прибегают к системе сlick and collect. Во время весеннего локдауна на это пошли немногие — только около 400 французских книжных из 3300. По данным отраслевого профсоюза SLF, к началу ноября уже порядка 1400 магазинов практикуют предзаказы. С мая было создано порядка 250 сайтов книжных магазинов, а те, у кого нет сайта, принимают заказы по телефону и в социальных сетях.

Манюэль — владелец двух небольших книжных на востоке Парижа. Систему сlick and collect он внедрил еще в конце предыдущего карантина — в апреле 2020 года. Сейчас на его витринах висят плакаты: заказывайте по мейлу и через сайт parislibrairies.fr. Это ассоциация, объединяющая порядка 200 независимых книжных столичного региона. На ее сайте — система поиска книг с информацией, в каком магазине они имеются в наличии. Роман «Чума» Альбера Камю, например, можно заказать и забрать в 119 книжных. Оплата — на месте. А что касается доставки, государство берет на себя ее стоимость, что позволяет книжным магазинам в этом случае добавлять к стоимости заказа только минимальную легальную сумму за доставку в 1 евроцент.

К магазину Манюэля то и дело подходят клиенты, которым выносят заказанные книги. Он отмечает, что жители квартала проявляют энтузиазм и поддерживают местный магазинчик. «Нам повезло, у нас есть верные читатели и покупатели. Многие нам говорят, что перед весенним карантином не запаслись книгами, но сейчас делают по-другому, покупают довольно много. Свою роль сыграли и дебаты о возможности открытия книжных магазинов, на всех телеканалах об этом говорили. Это создает некую шумиху, люди хотят занять позицию — даже те, кто не читает и не ходит в книжные магазины. Мой сосед, который особо не читает, сказал мне: „Amazon же сейчас работает, это отвратительно“», — рассказывает Манюэль.

Вывеска на книжном магазине Манюэля: «Заказывайте по электронной почте и через сайт» © Ксения Гулиа/RFI

Сам Манюэль считает, что ограничение торговли — это необходимость при пандемии. «Мы не можем продолжать торговать, как раньше. Книги, конечно, важны, но не настолько, как лекарства или еда. И неправильно стремиться все больше продавать-продавать-продавать, когда каждый день во Франции (от ковида) умирают по 300–400 человек», — говорит он.

«Господдержка для нас — это спасение»

К карантину адаптируются и многие рестораны, которые — как и весной — продают еду на вынос и доставляют на дом. Но сейчас активнее переходят на click and collect.

Антуан с бизнес-партнером недавно основали маленькую пивоварню на востоке Парижа. До карантина здесь всегда было много посетителей — внутри и на террасе. Сейчас ресторанная часть закрыта, но производство не остановилось. Пивоварня продает свою продукцию через сайт.

«Нашу марку пива начинают узнавать, клиенты заказывают пиво онлайн и забирают его здесь, в бистро», — рассказывает Антуан. При входе в бар — коробки с подготовленными заказами. По словам владельца, заказов сейчас по 20–30 в день. «Продажи в интернете резко увеличились, но в целом сбыт пива, конечно, обрушился. Раньше у нас было по 200 посетителей в день», — отмечает владелец пивоварни.

По словам Антуана, у пивоварни по 20-30 онлайн-заказов в день © Ксения Гулиа/RFI

Выручка от click and collect позволяет частично оплачивать аренду и другие расходные статьи. По словам Антуана, на плаву заведению помогает держаться и государственная поддержка. «Государство ввело меры поддержки для таких заведений, как наше. Этого не было в таких масштабах во время первого локдауна. Мы имеем право на 10 тысяч евро за месяц административного закрытия. Такие выплаты получают предприятия, где работают меньше 50 человек, вынужденно закрытые на карантин. Я думаю, с этой точки зрения, Франция — прекрасная страна, господдержка — это спасение», — говорит Антуан.

У него на производстве и в ресторане заняты порядка 15 человек. Все они в ноябре в ситуации временной безработицы (chômage partiel). Но потерю зарплаты им тоже компенсирует государство.

Помимо выплат из фонда солидарности (которые могут достигать 10 тысяч евро в случае административного закрытия) и режима временной безработицы, министерство экономики объявило, что административно закрытые маленькие компании могут рассчитывать на отмену всех социальных отчислений, отсрочку налоговых выплат и даже на отмену некоторых налогов.

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