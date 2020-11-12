COVID-19: Во Франции Орден врачей подал иск против профессора Дидье Раульта.

Глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе и главный во Франции защитник лечения коронавирусной инфекции гидроксихлорохином Дидье Раульт должен предстать перед региональной дисциплинарной палатой Ордена врачей. Его обвиняют в нарушении медицинской этики.

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Дидье Раульт стал известен не только во Франции, но и за ее пределами, выступая за массовое лечение COVID-19 противомалярийным препаратом гидроксихлорохином. Этот метод вызвал много споров в научном мире. В начале эпидемии профессор Раульт в течение нескольких месяцев проводил в больнице Марселя клинические испытания гидроксихлорохина. Затем многие ученые и Всемирная организация здравоохранения раскритиковали исследования профессора Раульта, заявив, что они не проводились в соответствии со стандартными научными протоколами.

Орден врачей департамента Буш-дю-Рон рассмотрит дело Дидье Рауля, которого обвиняют в нескольких нарушениях этического кодекса, сообщает в четверг, 12 ноября, France-Presse. Среди обвинений – дезинформация населения, неоправданный риск и даже шарлатанство.

Вызов в Орден врачей последовал за серией жалоб, направленных различными медиками против Дидье Раульта. Так, например, группа из пяти практикующих врачей пожаловалась на «чрезмерное освещение» в СМИ работ профессора, «не подтвержденных научными результатами». Дидье Раульт зашел «настолько далеко, что отстаивал и прописывал недоказанные методы лечения и комбинации препаратов, по крайней мере, неэффективных, а в худшем случае – опасных», – считают врачи.

Кроме этого, в июле французское Общество инфекционных патологий (SPILF), в которую входит около 700 членов, подало жалобу на Дидье Раульта в Орден врачей департамента Буш-дю-Рон. Они обвинили профессора в нарушении как минимум девяти статей кодекса медицинской этики.

Как заявил изданию Le Parisien председатель Общества Пьер Таттеван, «в июне, когда несколько исследований показали, что гидроксихлорохин не работает, Дидье Рауль продолжал защищать свой метод лечения». И если во Франции его теперь почти не используют при лечении от COVID-19, то в странах Африки его продолжают рекомендовать.

В ближайшие месяцы Дидье Раульт должен предстать перед дисциплинарной комиссией Ордена врачей департамента Буш-дю-Рон. Эта комиссия имеет право выносить санкции, вплоть до запрета медицинской практики.

Адвокат профессора Фабрис Ди Визио считает, что единственной «ошибкой» Дидье Раульта является то, что к его работам проявляется повышенный интерес в СМИ.

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