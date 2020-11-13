В телефоне совершившего теракт в Нотр-Даме нашли фото террориста, убившего учителя

Фотографии жертв теракта в Ницце. Их звали: Nadine Devillers, Vincent Loques и Simone Barreto Silva. Церемония прощания. 07.11.2020

В мобильном телефоне выходца из Туниса, совершившего террористический акт в соборе Нотр-Дам-де л’Ассомпсьон в Ницце, следователи обнаружили фотографию Абдуллаха Анзорова, выходца из России, убившего учителя в парижском пригороде. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Национальной антитеррористической прокуратуры.

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Помимо фотографии Анзорова, в телефоне 21-летнего Браима Ауиссауи, задержанного после убийства троих людей в Нотр-Даме, обнаружили аудиозапись, в которой Франция называется «страной неверных». Нашли следователи в его мобильном и фотографии, «связанные с (террористической группировкой) „Исламское государство“».

Сам Ауиссауи сейчас находится в больнице. Его состояние остается крайне тяжелым: он получил несколько пулевых ранений в ходе задержания полицией.

В расследовании по делу о теракте в Ницце, по данным France Presse, задействованы более 200 человек. До сих пор было известно о задержании 11 человек, однако все они вскоре были отпущены из-под стражи.

Теракт произошел 29 октября, менее чем через две недели после произошедшего в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин убийства учителя истории и географии Самюэля Пати.

Учитель был убит у здания школы 16 октября после того, как показал ученикам на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда.

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