Пять лет спустя: во Франции вспоминают жертв парижских терактов 13 ноября 2015 года

Во Франции вспоминают жертв терактов 13 ноября 2015 года. Жертвами террористических атак в Париже и Сен-Дени стал 131 человек

Пять лет назад, 13 ноября 2015 года, в Париже и Сен-Дени произошла серия терактов, ставшая крупнейшей по числу жертв в истории Франции. В результате террористических атак, которые начались около стадиона «Стад-де-Франс» и продолжились на террасах парижских кафе и в концертном зале «Батаклан», погиб 131 человек, почти 400 получили ранения. В эту пятницу, 13 ноября, у мест, где произошли теракты, проходят траурные церемонии.

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Из-за локдауна траурные церемонии проходят в усеченном составе. В них принимают участие премьер-министр Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, а также мэры Парижа и Сен-Дени Анн Идальго и Матье Анотен.

Церемонии начались возле стадиона «Стад-де-Франс» в парижском пригороде Сен-Дени, где вечером 13 ноября 2015 года прогремели первые взрывы.

Из Сен-Дени участники церемоний отправятся на восток Парижа, где террористы открыли огонь по посетителям кафе Le Petit carillon, Le Petit Cambodge, À la Bonne bière, Comptoir Voltaire, La Belle équipe. Церемонии завершатся возле клуба «Батаклан», где теракт произошел во время концерта рок-группы Eagles of Death Metal. В «Батаклане» погибли 90 человек.

В восемь вечера Эйфелева башня погаснет и начнет ежечасно зажигаться в память о жертвах парижских терактов. На башне также появится девиз Парижа Fluctuat nec mergitur («Его бьют волны, но он не тонет»).

Серия терактов 13 ноября 2015 года

Вечером 13 ноября 2015 года группа французских и бельгийских джихадистов устроила нападения примерно в одно и то же время в концертном зале «Батаклан», в кафе на востоке Парижа и около «Стад-де-Франс». Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».

Теракты начались после девяти вечера около «Стад-де-Франс» в Сен-Дени во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии. Возле стадиона подорвали себя трое террористов-смертников. В результате взрывов в Сен-Дени, помимо самих террористов, погиб один человек.

Примерно в то же время в 10 и 11 округах Парижа террористы, перемещавшиеся на машине, обстреляли людей на террасах нескольких кафе и баров. Один из них подорвал себя в кафе. Двух других через пять дней обнаружили в квартире в Сен-Дени, где они были убиты в ходе штурма.

В клубе «Балаклан» находились порядка 1500 человек, когда в него ворвались террористы и начали обстреливать публику из автоматического оружия. Некоторым удалось сбежать, некоторых террористы взяли в заложники. Французский спецназ начал штурм после полуночи. Жертвами теракта в «Батаклане» стали 90 человек — в основном молодые люди.

Единственный выживший участник группы террористов, устроивших теракты 13 ноября, — Салах Абдеслам — был задержан в Бельгии в 2016 году. Бельгия выдала его Франции, где Абдеслам находится в заключении в ожидании судебного процесса.

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