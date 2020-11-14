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Один из основных фигурантов отозвал обвинения в адрес Саркози о по делу о «деньгах Каддафи»

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Зияд Такиеддин неоднократно рассказывал, что передал три чемодана денег от Муаммара Каддафи на избирательную кампанию Саркози
Зияд Такиеддин неоднократно рассказывал, что передал три чемодана денег от Муаммара Каддафи на избирательную кампанию Саркози AFP - BERTRAND GUAY
RFI
5 мин

В деле о предполагаемом ливийском финансировании избирательной кампании Николя Саркози 2007 года — новый поворот. Один из основных фигурантов — франко-ливийский бизнесмен Зияд Такиеддин — отозвал свои обвинения в адрес экс-президента Франции. Сам Такиеддин сейчас скрывается от французского правосудия в Ливане.

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В интервью изданию Paris Match и телеканалу BFM TV Зияд Такиеддин 11 ноября заявил, что «никогда не передавал пять миллионов евро на кампанию Николя Саркози». Это заявление идет вразрез с тем, что он четыре года назад говорит в интервью Mediapart. Такиеддин тогда утверждал, что лично передал три чемодана с деньгами от Муаммара Каддафи Николя Саркози и его соратнику (в будущем — министру МВД) Клоду Геану.

Ту же версию Такиеддин неоднократно пересказывал на допросах. Сейчас франко-ливанский бизнесмен утверждает, что следственный судья Серж Турнер оказывал на него давление — «хотел повернуть это по-своему и заставить меня говорить вещи, которые полностью противоречат моим словам», сказал Такиеддин.

Как напоминает Franceinfo, Зияда Такиеддина минимум четыре раза допрашивал следственный судья Серж Турен. В ходе последнего допроса в январе 2020 года, который вели уже другие следственные судьи, Такиеддин не отказывался от своих утверждений о переданных чемоданах с ливийскими деньгами.

В Национальной финансовой прокуратуре указывают, что Такиеддина допрашивали один или несколько следственных судей — всегда в присутствии секретаря и адвоката. И каждый раз «господин Такиеддин пользовался всем необходимым временем, чтобы перечитать протокол перед тем, как его подписать», и ни разу не делал замечаний о ходе допроса. Примечательно, что Такиеддин повторял это же не только в разговорах со следователями, но и в интервью СМИ. 

Расследование «ливийского дела» началось восемь лет назад после того, как издание Mediapart опубликовало документ за подписью бывшего высокопоставленного ливийского разведчика, где говорится, что в 2006 году власти Ливии согласились направить 50 млн евро на финансирование предвыборной кампании Саркози.

По этому делу Зияд Такиддиен проходит обвиняемым. Ему вменили пособничество коррупции, трафик влияния и пособничество в краже государственных средств. Во Франции Такиеддин в июне был приговорен к пяти годам тюрьмы по другому коррупционному делу — т.н. «делу Карачи», связанному с поставками подводных лодок Пакистану в 1990-х. В связи с этим бизнесмен скрывается в Ливане. В СМИ его называют «специалистом по переобуванию». Телеканал France 2 напоминает, что его суд уже признавал его виновным в даче ложных показаний.

Как отреагировал Саркози?

Что касается Николя Саркози, он всегда отрицал все обвинения в финансовой помощь от Каддафи. 16 октября этого года ему предъявили новую — уже четвертую — статью обвинения — «участие в преступном сообществе». Эта статья прибавилась к обвинениям в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты средств ливийского государства, выдвинутым в отношении экс-президента в марте 2018 года. По этому же «ливийскому делу» проходят экс-министры Клод Геан и Эрик Верт, а также близкий соратник Саркози Тьерри Гобер.

После того, как основной фигурант-«обвинитель» Такиеддин отозвал свои слова о чемоданах с деньгами от Каддафи Николя Саркози заявил, что «правда, наконец, проявилась». «За семь с половиной лет следствие не нашло ни одного малейшего доказательства какого-либо незаконного финансированя», — написал Саркози у себя в фейсбуке. — Дело, открытое на одних только лживых заявлениях Зияда Такиеддина сегодня зашло в полный тупик». Саркози заявил, что попросит своего адвоката Тьерри Эрзога подать заявление о снятии с себя обвинений и подать жалобу о клевете против Зияда Такиеддина.

При этом последние заявления Такиеддина не выгораживают приближенных Саркози. Особенно — бывшего первого секретаря администрации Саркози и экс-главы МВД Клода Геана. По словам Такиеддина, он передал у себя дома в 2005 году пять миллионов евро Клоду Геану «во исполнение условий соглашения о безопасности между Францией и Ливией». Речь идет о «контракте на обеспечение информационной безопасности и безопасности систем связи, который предусматривал обучение во Франции ливийского персонала с ежемесячной ротацией», — утверждает Зияд Такиеддин в интервью Paris Match.

Журналист Mediapart Фабрис Арфи, с расследования которого началось дело, указывает, что новые заявления Такиеддина прекрасно подстраиваются под новую стратегию защиты Саркози, которая состоит в том, чтобы сваливать вину на Клода Геана, который в свое время был его же ближайшим соратником.

Помимо заявлений Зияда Такиеддина в «ливийском деле» есть и другие элементы. Впрочем, следователям не удалось найти ни одного «железобетонного» материального доказательства. Хотя ряд подозрительных финансовых транзакций уже привели к тому, что обвинения предъявили девяти людям. В январе 2020 года обвинения по делу о «деньгах Каддафи» предъявили бывшему соратнику Саркози Тьерри Гоберу. Его подозревают в получении 440 тысяч евро от режима Каддафи на секретный счет, открытый на Багамских островах. Как писало издание Mediapart, посредником в транзакции выступила офшорная компания Такиеддина. Впрочем, неизвестно, как Гобер мог распорядится этими деньгами, указывает Franceinfo. 

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