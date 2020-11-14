Один из основных фигурантов отозвал обвинения в адрес Саркози о по делу о «деньгах Каддафи»

В деле о предполагаемом ливийском финансировании избирательной кампании Николя Саркози 2007 года — новый поворот. Один из основных фигурантов — франко-ливийский бизнесмен Зияд Такиеддин — отозвал свои обвинения в адрес экс-президента Франции. Сам Такиеддин сейчас скрывается от французского правосудия в Ливане.

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В интервью изданию Paris Match и телеканалу BFM TV Зияд Такиеддин 11 ноября заявил, что «никогда не передавал пять миллионов евро на кампанию Николя Саркози». Это заявление идет вразрез с тем, что он четыре года назад говорит в интервью Mediapart. Такиеддин тогда утверждал, что лично передал три чемодана с деньгами от Муаммара Каддафи Николя Саркози и его соратнику (в будущем — министру МВД) Клоду Геану.

Ту же версию Такиеддин неоднократно пересказывал на допросах. Сейчас франко-ливанский бизнесмен утверждает, что следственный судья Серж Турнер оказывал на него давление — «хотел повернуть это по-своему и заставить меня говорить вещи, которые полностью противоречат моим словам», сказал Такиеддин.

Как напоминает Franceinfo, Зияда Такиеддина минимум четыре раза допрашивал следственный судья Серж Турен. В ходе последнего допроса в январе 2020 года, который вели уже другие следственные судьи, Такиеддин не отказывался от своих утверждений о переданных чемоданах с ливийскими деньгами.

В Национальной финансовой прокуратуре указывают, что Такиеддина допрашивали один или несколько следственных судей — всегда в присутствии секретаря и адвоката. И каждый раз «господин Такиеддин пользовался всем необходимым временем, чтобы перечитать протокол перед тем, как его подписать», и ни разу не делал замечаний о ходе допроса. Примечательно, что Такиеддин повторял это же не только в разговорах со следователями, но и в интервью СМИ.

Расследование «ливийского дела» началось восемь лет назад после того, как издание Mediapart опубликовало документ за подписью бывшего высокопоставленного ливийского разведчика, где говорится, что в 2006 году власти Ливии согласились направить 50 млн евро на финансирование предвыборной кампании Саркози.

По этому делу Зияд Такиддиен проходит обвиняемым. Ему вменили пособничество коррупции, трафик влияния и пособничество в краже государственных средств. Во Франции Такиеддин в июне был приговорен к пяти годам тюрьмы по другому коррупционному делу — т.н. «делу Карачи», связанному с поставками подводных лодок Пакистану в 1990-х. В связи с этим бизнесмен скрывается в Ливане. В СМИ его называют «специалистом по переобуванию». Телеканал France 2 напоминает, что его суд уже признавал его виновным в даче ложных показаний.

Как отреагировал Саркози?

Что касается Николя Саркози, он всегда отрицал все обвинения в финансовой помощь от Каддафи. 16 октября этого года ему предъявили новую — уже четвертую — статью обвинения — «участие в преступном сообществе». Эта статья прибавилась к обвинениям в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты средств ливийского государства, выдвинутым в отношении экс-президента в марте 2018 года. По этому же «ливийскому делу» проходят экс-министры Клод Геан и Эрик Верт, а также близкий соратник Саркози Тьерри Гобер.

После того, как основной фигурант-«обвинитель» Такиеддин отозвал свои слова о чемоданах с деньгами от Каддафи Николя Саркози заявил, что «правда, наконец, проявилась». «За семь с половиной лет следствие не нашло ни одного малейшего доказательства какого-либо незаконного финансированя», — написал Саркози у себя в фейсбуке. — Дело, открытое на одних только лживых заявлениях Зияда Такиеддина сегодня зашло в полный тупик». Саркози заявил, что попросит своего адвоката Тьерри Эрзога подать заявление о снятии с себя обвинений и подать жалобу о клевете против Зияда Такиеддина.

При этом последние заявления Такиеддина не выгораживают приближенных Саркози. Особенно — бывшего первого секретаря администрации Саркози и экс-главы МВД Клода Геана. По словам Такиеддина, он передал у себя дома в 2005 году пять миллионов евро Клоду Геану «во исполнение условий соглашения о безопасности между Францией и Ливией». Речь идет о «контракте на обеспечение информационной безопасности и безопасности систем связи, который предусматривал обучение во Франции ливийского персонала с ежемесячной ротацией», — утверждает Зияд Такиеддин в интервью Paris Match.

Журналист Mediapart Фабрис Арфи, с расследования которого началось дело, указывает, что новые заявления Такиеддина прекрасно подстраиваются под новую стратегию защиты Саркози, которая состоит в том, чтобы сваливать вину на Клода Геана, который в свое время был его же ближайшим соратником.

Помимо заявлений Зияда Такиеддина в «ливийском деле» есть и другие элементы. Впрочем, следователям не удалось найти ни одного «железобетонного» материального доказательства. Хотя ряд подозрительных финансовых транзакций уже привели к тому, что обвинения предъявили девяти людям. В январе 2020 года обвинения по делу о «деньгах Каддафи» предъявили бывшему соратнику Саркози Тьерри Гоберу. Его подозревают в получении 440 тысяч евро от режима Каддафи на секретный счет, открытый на Багамских островах. Как писало издание Mediapart, посредником в транзакции выступила офшорная компания Такиеддина. Впрочем, неизвестно, как Гобер мог распорядится этими деньгами, указывает Franceinfo.

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