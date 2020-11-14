COVID-19: Во Франции ресторанам не разрешат открыться 1 декабря. Рестораторы хотят обратиться в суд

По оценкам Umih, к концу 2020 года могут закрыться два из каждых трех расторанов.

В субботу, 14 ноября, газета Le Monde опубликовала материал по итогам беседы с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, который заявил, что рестораны и кафе не смогут возобновить работу с 1 декабря. Рестораторы объявили о намерении оспорить это решение в суде.

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О намерении обратиться в суд сообщили в крупнейшем профсоюзе сотрудников ресторанного и гостиничного бизнесов Umih. Le Figaro передает, что ходатайство должно быть подготовлено и направлено в суд 20 ноября. Рестораторы указывают на несправедливость того факта, что их работа запрещена, в то время как общественные столовые на предприятиях и в школах могут продолжать работу. Глава объединения рестораторов Umih Юбер Жан объяснил изданию, что владельцы кафе и ресторанов чувствуют себя «жертвами, принесенными на алтарь эпидемии COVID-19».

После весеннего локдауна рестораны возобновили работу на несколько месяцев при условии строжайшего соблюдения требований санитарной безопасности, но в введение повторных карантинных мер им вновь пришлось закрыться и работать, лишь продавая блюда на вынос. Представители сферы прогнозируют катастрофические экономические последствия. По оценкам Umih, к концу 2020 года могут закрыться два из каждых трех ресторанов.

По словам премьер-министра Кастекса, рестораны, бары и кафе пока не смогут вновь открыть двери для посетителей с 1 декабря, как бы ни развивалась санитарная обстановка, так как заведения общественного питания потенциально являются местами активного распространения COVID-19.

«Административное решение о закрытии баров и ресторанов объясняется санитарными причинами, но никаких конкретных цифр, подтверждающих тот факт, что в наших заведениях количество случаев заражения выше, чем в столовых», — приводит Les Echos слова представителя профсоюза, который подчеркивает, что рестораны с июня 2020 года соблюдают те же строгие санитарные правила, что и столовые.

При этом в Umih специально подчеркнули, что их цель — не закрытие столовых, а разрешение работы ресторанов. Напомним, ранее владельцы небольших книжных магазинов пожаловались на то, что их обязали закрыться на период локдауна, хотя в крупных магазинах и супермаркетах можно тоже приобрести книги. Таким образом владельцы книжных хотели указать на нездоровую конкуренцию с коммерческими гигантами и добиться разрешения на работу в локдаун, однако вместо этого власти постановили запретить на время карантина продажу книг в супермаркетах.

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