COVID-19: Сотрудники государственных медучреждений Франции потребовали повышения зарплат

Сотрудники государственных больниц Франции потребовали повышения зарплат. Соответствующее прошение глава Федерации больниц Франции (FHF) Фредерик Вальту в пятницу, 13 ноября, направил премьер-министру Жану Кастексу.

Реклама Читать далее

В письме, направленном премьер-министру, говорится о 55 тысячах сотрудников государственных медицинских учреждений, не включенных в подписанные летом по итогам широких консультаций правительства с медицинскими профорганизациями соглашения, предполагающие повышение заработной платы. Большая часть из специалистов, не включенных в соглашения, работает с детьми, людьми с инвалидностью и оказывает медицинские услуги на дому. Ранее, 13 октября и 5 ноября, повышения зарплат этим специалистам уже требовали профсоюзы.

Фредерик Вальту подчеркивает, что исключение 55 тысяч сотрудников из соглашений может иметь серьезные последствия для системы здравоохранения и потребовал увеличить размер их месячного оклада на 183 евро. Фрагмент письма премьеру Кастексу цитирует AFP. Вальту опасается, что неповышение зарплат такому большому количеству специалистов провоцирует непонимание внутри коллективов больниц и поликлиник. Оно также может негативно сказаться на интересе к этим отраслям медицины студентов, только выбирающих специализацию.

Летом 2020 года после широких консультаций правительства с представителями работников отрасли здравоохранения (т.н. Ségur de la santé) было подписало постановление, согласно которому из казны ежегодно предполагается выделять 8,2 млрд евро на повышение зарплат и премии сотрудникам государственных медицинских учреждений и домов престарелых. Также планировалось выделить 19 млрд на развитие системы здравоохранения и нанять еще около 15 тысяч специалистов.

* * *

В субботу, 14 ноября, газета Le Monde опубликовала материал по итогам беседы с премьер-министром Жаном Кастексом. На фоне второй волны эпидемии COVID-19 его все чаще критикуют за то, что Франции не вполне удалось подготовиться к продолжению санитарного кризиса. Как отмечает Le Monde, рейтинг премьер-министра, проводившего летом кампанию по выводу страны из карантина, с введением повторного локдауна падает. И хоть новое введение ограничительных мер понимает большинство жителей Франции, единогласное поддержки в обществе мера не находит.

В тексте, опубликованном в Le Monde, премьер-министр призвал с осторожностью относиться к заявлениям о появлении вакцины, активно возобновившимися после того, как американская компания Pfizer объявила об успешных результатах третьего этапа тестирования своего препарата. Кастекс подчеркнул, что нельзя создавать у населения ложное чувство безопасности до тех пор, пока нет уверенности в том, что вакцина работает. «Перспектива появления вакцины все ближе. Есть проект Pfizer, а также многие другие, проходящие сейчас этап тестирования. Нужно к этому готовиться, но сохранять при этом осторожность», — заявил премьер-министр. Он также выразил опасение, что с появлением вакцины слишком малая часть французского общества согласится на прививки.

Вечером 13 ноября министерство здравоохранения Франции озвучило новые данные о прохождении второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в стране. Еще 932 человека скончались от последствий заражения. За прошедшие сутки количество госпитализированных выросло на 464 человека, а в реанимацию были переведены еще 85 человек. Таким образом, всего 32 707 инфицированных госпитализированы, из них 4 903 пациента находятся в реанимации. 2201 пациент был выписан. В течение 24 часов было выявлено еще 23 794 случае COVID-19. За все время эпидемия унесла жизни 43 892 жителей Франции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться