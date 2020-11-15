Во Франции католики требуют разрешить проведение церковных служб во время локдауна

В соответствии с действующими во Франции санитарными ограничениями места культа могут оставаться открытыми, однако проведение служб запрещено.

Во Франции в воскресенье, 15 ноября, католики проводят акции с требованием разрешить проведение церковных служб. Ожидается, что крупная акция пройдет в 17 часов возле церкви Сен-Сюльпис в Париже. Префектура полиции не дала организаторам разрешение на ее проведение.

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В соответствии с действующими во Франции санитарными ограничениями, места культа могут оставаться открытыми, однако проведение служб, на которых могли бы присутствовать прихожане, запрещено. Исключения составляют свадебные и похоронные церемонии, если они проводятся при ограниченном числе присутствующих: 6 человек — на свадебной церемонии, 30 — на похоронах. При этом церкви могут транслировать службы, чтобы желающие смотрели их дома.

Представители духовенства поддерживают требования верующих разрешить проведение месс в обычном формате с соблюдением мер безопасности. Отец Эмманюэль Шваб, служащий в церкви Сен-Леон в 15-м округе Парижа, считает, что в контексте всего происходящего в мире момент религиозного единения необходим. При этом, отмечает он, следует ответственно подходить к соблюдению санитарных предписаний. По мнению священнослужителя, государство для обеспечения санитарной безопасности может выдвигать требования, касающиеся условий проведения служб (количество присутствующих, не менее 4 кв.м. площади на каждого присутствующего), однако решение о том, какая служба может проводиться, а какая — нет, должен принимать настоятель церкви.

Акция возле Сен-Сюльпис, 13 ноября © LP/Jean-Baptiste Quentin

Эмманюэль Шваб также отмечает социальную важность воскресных месс. «В момент причастия мы чествуем то, что не позволяет нам отвечать насилием на насилие; то, что помогает нам мобилизовать силы для помощи нуждающимся; то, что делает из церкви место для общения, особенно в большом городе, где царит анонимность. Есть одинокие люди, для которых единственная возможность для беседы — воскресная месса», — объясняет отец Эмманюэль.

В пятницу, 13 ноября, верующие уже провели акцию возле церкви Сен-Сюльпис. Туда был направлен наряд полиции. Министр внутренних дел Франции Жеральд пригрозил участникам акции санкциями. «Разумеется, я не хочу отправлять полицейских и жандармов составлять протоколы на верующих возле церквей, но если речь пойдет о повторяющемся акте, противоречащем законам Республики, я пойду на этот шаг с этих выходных», — предупредил глава МВД, отвечая на вопросы журналистов France Inter.

Акции с требованием возобновить проведение церковных служб в воскресенье, 15 ноября, запланированы в Нанте, Бордо, Лионе, Версале.

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