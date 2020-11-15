Фонд аббата Пьера: количество бездомных во Франции удвоилось с 2012 года

По данным Фнда аббата Пьера, во Франции сейчас около 185 тысяч человек ночуют в центрах временного размещения, 100 тысяч – в центрах, предоставляющих кров беженцам, ожидающим ответа на свой запрос, и 16 тысяч - в стихийных лагерях.

Сейчас во Франции около 300 тысяч человек не имеют постоянного места жительства, что в два раза больше, чем в 2012 году. Об этом сообщил представитель Фонда аббата Пьера (Fondation Abbé Pierre) Кристоф Робер в интервью изданию Le Journal du Dimanche (Le JDD).

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Фонд аббата Пьера помогает бездомным и борется за всеобщее право на жилье. По данным организации, во Франции сейчас около 185 тысяч человек ночуют в центрах временного размещения, 100 тысяч — в центрах, предоставляющих кров беженцам, ожидающим ответа на свой запрос, и 16 тысяч — в стихийно созданных лагерях. К этому количеству следует прибавить лиц, не имеющих сколько-нибудь долговременного пристанища, — категорию, которую труднее всего оценить количественно. В 2012 году Национальный институт статистики и экономических исследований Insee подсчитал, что постоянного ночлега нет у 143 тысяч человек во Франции.

По словам Кристофа Робера, с момента введения повторного локдауна во Франции Фонд аббата Пьера констатирует участившиеся случаи выселения людей из сквотов и стихийных поселений. В организации также выражают беспокойство в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, отмечая, что многие люди потеряли и продолжают терять возможность снимать жилье и выплачивать аренду. В Фонде призывают создать фонд финансовой поддержки в размере 200 млн евро для помощи с оплатой аренды и коммунальных услуг и ускорить строительство социального жилья. Кристоф Робер также отмечает, что Фонду удалось организовать еще 9 тысяч мест для ночлега, однако этого недостаточно.

Фонд носит имя легендарного защитника бедных и бездомных аббата Пьера (урожденного Анри Груэ). Аббат Пьер стоял у истоков закона, который с 1998 года запрещает во Франции выселение квартиросъемщиков в осенне-зимний период. Также благотворитель в 1949 году основал движение «Эммаус». Первая коммуна, названная «Старьевщики Эммауса», занималась сбором старых вещей для их передачи нуждающимся. Ныне организация включает в себя 116 коммун и более 4000 сотрудников.

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