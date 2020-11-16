МВД Франции зафиксировало рост домашнего насилия в 2019 году на 16%

В 2019 году службы французской полиции и жандармерии зафиксировали 142 310 случаев домашнего насилия – это на 16% больше, чем в 2018 году. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила служба статистики министерства внутренних дел Франции.

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Около 88% (125 840 человек) жертв домашнего насилия, не повлекшего за собой смерть – женщины. В процентном соотношении эти данные стабильны по сравнению с 2018 годом. В то же время, согласно последним официальным данным, в 2019 году 146 женщин были убиты их супругом или бывшим партнером, что на 25 человек больше, чем в предыдущем году. 3% жалоб касаются изнасилования или сексуального насилия, 98% из них поданы женщинами (4320 из 4400).

Самый высокий уровень домашнего насилия зафиксирован, как и в 2018 году, в департаменте Ду (Бургундия). За ним, но с большим интервалом следуют Кот-д'Ор (Бургундия), Кот-д'Армор (Бретань) и Сена-Сен-Дени (Иль-де-Франс). С другой стороны, на Корсике и Крез (Новая Аквитания) самые низкие показатели.

Согласно исследованию «Условия жизни и безопасность» Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), проведенному в дополнение к данным МВД, 295 000 человек, включая 213 000 женщин, заявляют, что они стали жертвами физического или сексуального насилия со стороны своего супруга или бывшего супруга с 2011 по 2018 год.

По данным другого исследования министерства внутренних дел, за два последних года во Франции силами безопасности было зарегистрировано 1746 правонарушений, связанных с оскорблением женщин. В частности, с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года было зафиксировано 1004 нарушения (742 за тот же период годом раньше). Согласно исследованию, 65% этих оскорблений связаны с «сексистскими оскорблениями, унижающими достоинство или создающими устрашающую, враждебную или оскорбительную обстановку, навязываемую человеку». Больше всего таких оскорблений зафиксировано в регионах О-де-Франс, Иль-де-Франс и Прованс-Альпы-Лазурный берег.

По мнению МВД Франции, такой рост статистики отражает «возможное положительное влияние» кампании против домашнего насилия, начатой в сентябре 2019 года. Она «могла побудить жертв подавать больше жалоб и способствовать лучшей реакции на них служб безопасности».

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