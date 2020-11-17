Глава французского Минздрава заявил о спаде эпидемии COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране начался спад эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFMTV во вторник, 17 ноября. При этом, по словам политика, вирус продолжает активно распространяться в стране, а Франция еще далека от победы над COVID-19.

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Сейчас во Франции продолжают действовать строгие карантинные меры, а выйти из дома можно только по уважительной причине. Режим локдауна в стране введен до 1 декабря, однако, как заявил Оливье Веран, после этой даты жителям Франции по-прежнему потребуется заполнить специальную форму, чтобы выйти на улицу.

Можно ли будет свободно передвигаться по стране в период рождественских каникул, министр здравоохранения не уточнил. По его словам, окончательное решение по этому поводу в правительстве еще не принято, а зависеть оно будет от основных эпидемических показателей в ближайшие недели.

«Я не могу обещать, что на Рождество мы сможем собраться вместе в любой части страны», — сказал Оливье Веран.

Ранее ряд французских ассоциаций призвал власти страны смягчить карантинные меры. 15 ноября во Франции прошли акции, участники которых потребовали разрешить проведение религиозных служб во время локдауна. Представители бизнеса также попросили правительство позволить им открыть магазины с товарами не первой необходимости до 1 декабря. На послабления рассчитывают и владельцы спортзалов, а также спортсмены разного уровня. В правительстве пока не отреагировали на эти призывы.

Согласно последним данным, во Франции за сутки зафиксировали 506 новых смертей от COVID-19. За 24 часа в стране выявили более девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего жертвами эпидемии во Франции стали более 45 тысяч человек.

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