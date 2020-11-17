Желтым жилетам — 2 года: почему движение «выдохлось» и будет ли второе дыхание

Перспектива выживания желтых жилетов — в тумане. Впрочем, уже почти год.

Во Франции тихо и без торжеств 17 ноября отмечается знаковая дата — 2 года движению желтых жилетов. Дата отмечается самими участниками движения (в основном, онлайн) и французскими СМИ, подводящими итоги двухлетней «деятельности» протестующих и строящих прогнозы насчет того, выживет ли движение в том виде, в котором оно прославилось на весь мир, или переродится во что-то иное. Или, наконец, массовые протесты совсем затухнут на долгое время.

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Впрочем, долгое затухание протестной активности мало кто предсказывает — хотя бы потому, что месяцы пандемии, несмотря на достаточно щедрые меры финансовой поддержки со стороны государства, ухудшили материальное положение многих французов, значительно увеличив и число безработных.

Почти год без больших акций

Напомним, первая акция желтых жилетов (ЖЖ) прошла в субботу, 17 ноября 2018 года. Тогда на улицы по всей стране вышли почти 290 тысяч человек (по данным полиции, а представители ЖЖ называли цифры в несколько раз выше), почти 500 человек получили ранения, одна женщина погибла… По всей стране МВД в тот день насчитало 2039 акций протеста.

Поводом для протестного пожара, охватившего страну и заставившего президента Макрона объехать все регионы с агитационным турне (под названием «большие общенациональные дебаты»), стало повышение топливных налогов.

И хотя ЖЖ держали власть в напряжении и привлекали большое внимание французских и иностранных СМИ несколько месяцев, но первая их акция от 17.11.2018 так и остается самой массовой.

Надежда сторонников движения на то, что оно обретет второе дыхание на фоне недовольства новой пенсионной реформой осенью-зимой 2019–2020, тоже не оправдались. Небольшой всплеск произошел в декабре-2019, а потом — рождественские праздники и вскоре — объявленный в марте почти на два месяца карантин из-за коронавируса — и желтые жилеты уже совсем перестали быть силой, которая хоть как-то влияет на политическую повестку властей.

Возникали какие-то отдельные, пусть и очень знаковые, новостные поводы — как, например, случайная встреча нескольких желтых жилетов с президентом Макроном в саду Тюильри в День взятия Бастилии — но крупных митингов не происходит вот уже почти год.

Последний более-менее заметный всплеск активности ЖЖ был отмечен 12 сентября, когда после летних отпусков они попытались красиво вернуться на улицы и на обложки газет. Возвращение не удалось: по данным МВД, в Париже на акцию вышли 2500 человек, по всей стране — 8500.

Очень мало, особенно — для умеющей и любящей протестовать Франции.

Пессимизм «родоначальников»

Жером Родригес — один из самых известных ЖЖ, человек, который, к тому же, пострадал за свои взгляды: в январе-2019 потерял зрение на один глаз, получив ранение из травматического оружия силовиков. В начале сентября-2020 сам министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сказал, что подает на Жерома Родригеса жалобу после того, как тот назвал полицию «бандой нацистов».

«Высказывания г-на Родригеса по отношению к полиции Республики — гнусны. От имени министерства, и чтобы защитить честь всех полицейских, я подаю исковое заявление», — заявил министр, опубликовав и картинку твита «желтого жилета».

В общем, Жером Родригес с его 24 тысячами подписчиков в твиттере и 76 тысячами в фейсбуке — приобрел немалую известность: особенно для человека, который до этого, как сам он говорит, занимался мелкой торговлей, а потом переучивался на сантехника. Можно сказать, что движение желтых жилетов стало для него своеобразным социальным лифтом. Вот и популярный в среде ЖЖ телеканал RT France берет у него интервью к двухлетней годовщине движения... Тем не менее, сегодня он говорит о своей «огромной фрустрации», о том, что не надеется в ближайшее время на высокий уровень мобилизации... И вообще, как сообщил левый журнал Marianne, Родригес приостанавливает протестную активность.

Жером Родригес, символическая фигура движения желтых жилетов (в центре) только что получил еще одно ранение. Париж. Декабрь 2019. С тех пор крупных акций не было. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Впрочем, он подчеркивает, что «гнев народа никуда не делся», призывает движение желтых жилетов как-то «структурироваться», «заслужить больше доверия у СМИ» и верит, что в будущем, на фоне экономического кризиса, вызванного антикоронавирусными мерами, протестное движение вспыхнет с новой силой.

В начале года о выходе из ЖЖ объявил и другой его «родоначальник» — дальнобойщик Эрик Друэ, представитель радикального «крыла» (если можно говорить о «крыльях» в неструктурированном движении), который не смог найти общий язык с теми, кого называют «умеренными». Кроме того, его критиковали за «самовольный» сбор через PayPal 150 тысяч евро на «помощь раненым» участникам протестов. В итоге PayPal принял решение вернуть все деньги жертвователям и закрыть счет.

Есть и другие примеры «расколов» внутри движения.

Суд как способ продления жизни

Сегодня Друэ ожидает очередного суда — заседание назначено на ближайшую пятницу 20 ноября — на этот раз по обвинению в «сопротивлении властям». Суть обвинения заключается в том, что в феврале на открытии Парижского сельскохозяйственного салона он попытался прорваться сквозь охрану к президенту Макрону. Друэ скрутили и увезли в участок. Адвокат господина Друэ в интервью Actu.fr говорит, что его подзащитного, «не сделавшего ничего противозаконного», «без всяких оснований повалили на землю и потом удерживали под стражей». И что «все это будет рассказано в суде».

Собственно, сегодня, в основном благодаря судебным процессам «желтые жилеты» и остаются в общенациональной информационной повестке. В начале сентября было объявлено о том, что 17 других ЖЖ вскоре предстанут перед судом по обвинениям в «порче имущества» и «воровстве» — им вменяют поджоги и погромы внутри и снаружи Триумфальной арки на Елисейских полях 1 декабря 2018 года.

На днях стало известно об осуждении полицейского на 8 месяцев (условно) за применение насилия против двух желтых жилетов в феврале-2019 в Париже.

Дело удалось довести до суда благодаря кадрам очевидцев: они запечатлели, как полицейский наносит манифестанту удар ногой в лицо и бьет дубинкой второго, уже задержанного его коллегами.

Вчера, 16 ноября, еще двое известных ЖЖ — Присцилла Людоски и Фаузи Леллуш подали исковое заявление против префекта полиции Парижа Дидье Лалльмана, обвинив его в нарушении нескольких статей УК из-за жесткого подавления полицией протестной акции в Париже в ноябре 2019 года.

Протестная база

Но это все — старые счеты, связанные с подвигами минувших дней. А что сегодня? Последняя новость о манифестации ЖЖ датирована 14 октября. Акция прошла в Лилле. Крупнейшая местная газета La Voix du Nord озаглавила репортаж с события так: «Лилль: около 250 желтых жилетов (вышли) в эту субботу, манифестация обернулась фиаско».

«Два года назад атмосфера была приятной — когда на перекрестках (и на митингах) были настоящие желтые жилеты. Сегодня, зажатое (в тисках) полицейского насилия и насилия погромщиков, движение выдохлось», — процитировала газета одну из участниц митинга.

«Причин того, что движение выдохлось — множество: „разубеждающая“ реакция полиции и судебных органов, санитарные ограничения, связанные с ковидом, усталость…», — пишет журнал Marianne. Другие СМИ и эксперты добавляют к списку причин «отсутствие (легитимных) лидеров» (хотя многие ранее называли это как раз сильной стороной движения), отсутствие политических структур (та же история), активная роль различных «маргиналов» (ксенофобов, мизогинов, сторонников теорий заговора и проч.) — которых в движении не большинство, но которые отпугивают многих остальных…

Тем не менее, у «желтых жилетов» — или у другого подобного движения, которое может прийти им на смену — сохраняется широкая «протестная база».

Согласно данным проведенного в сентябре социологического исследования, 10% опрошенных французов причисляют себя к ЖЖ.

Это вдвое меньше, чем в самом начале истории желтых жилетов, но это не так мало, как кажется, особенно если спроецировать эту цифру на другую: 50 миллионов совершеннолетних жителей страны.

Еще 40% опрошенных заявили, что по-прежнему поддерживают «желтых жилетов».

17.11.2018. Париж. Елисейские поля. Начало первой акции желтых жилетов, которая затем, как и последующие, обернулась серьезными столкновениями с полицией. Возможно, насилие и оттолкнуло умеренных протестующих от ЖЖ. REUTERS/Charles Platiau

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