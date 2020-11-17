Рождество во время пандемии: новогоднюю иллюминацию в Париже зажгут онлайн

24 ноября 2019 на Елисейских полх собралось около 70 тысяч человек, чтобы посмотреть на торжественную церемонию освещения.

Принять участие в традиционной праздничной церемонии в столице Франции сможет каждый, даже если он находится в другой части света.

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Праздничное освещение Елисейских полей — традиция, существующая много лет (если не столетий!). Считается, что в конце ноября именно с иллюминации Елисейских полей начинается праздничный (и коммерческий) рождественский сезон в Париже — вслед за торжественной церемонией зажжения гирлянд, на которой неизменно присутствует мэр Парижа, в столице начинают работать рождественские ярмарки, открываются катки и начинаются новогодние гуляния. 24 ноября прошлого года на Елисейских полях собралось около 70 тысяч человек, пришедших посмотреть на праздник.

В этом году Рождество не будет обычным — оно пройдет в период пандемии. Многие магазины и рестораны останутся закрытыми, туристы в Париж не приедут. Однако «Комитет Елисейских полей», отвечающий за праздничное оформление главной авеню Франции, решил, что иллюминация все же будет. Для кого? – «Для всех», — отвечает председатель комитета Жан-Ноэль Рейнхард. Как своеобразный утешительный приз для поднятия мрачного карантинного настроения «Комитет Елисейских полей» решил провести церемонию открытия рождественского сезона в режиме онлайн. Причем, участвовать в ней может любой желающий.

Для этого достаточно уже сегодня зарегистрироваться на сайте https://illuminations-champs-elysees.com/ и оставить свое сообщение — поздравить парижан, своих близких или самого себя с наступающими праздниками. Затем, 22 ноября, ровно в 19 часов по Парижу (21 час МСК) вновь подключиться к этому сайту и наблюдать за торжественным событием.

Что в это время будет происходить? По сигналу мэра Парижа Анн Идальго начнется отсчет времени, а затем она в реальном пространстве, а вы — в виртуальном нажмете на кнопку запуска. На фоне прямой трансляции освещения Елисейских полей будут зажигаться «виртуальные лампочки» — в виде сообщений, которые посетители сайта заранее оставили на всех возможных языках мира. И видеть эти сообщения смогут все, «пришедшие» на сайт. Любоваться таким освещением Елисейских полей можно будет до конца рождественских каникул — до 6 января 2021 года.

В церемонии обязательно участвует какая-нибудь звезда. Так, в последние годы это были актрисы Марион Котийяр (2008), Шарлот Генсбур (2009), Мелани Лоран (2010), Одри Тоту (2011), Диан Крюгер (2012), модель Летиция Каста (2013), актеры Омар Си (2014), Жан Дюжарден (2015), дзюдоист Тедди Ринер (2016), дочь знаменитой актерской пары Джонни Деппа и Ванессы Паради модель Лили Роз Депп (2017), модельер Карл Лагерфельд (2018) и актриса Людивин Санье (2019).

В этом году мэрия решила предоставить честь открытия церемонии праздничного освещения Елисейских полей певице Луан. 23-летняя Луан Эмера, или просто – Луан, стала известной во Франции в начале 2015 года, когда, выпустив свой первый альбом «Chambre 12» (комната 12) одновременно получила главную кинопремию Франции, Сезар, как лучшая молодая актриса за роль в фильме «Семейство Белье». С тех пор она продолжает успешно заниматься музыкой и играть в кино.

Рождественское освещение Елисейских полей сезона 2019-2020 года. © France24

Организаторы праздника постарались максимально приспособиться к ограничениям, продиктованным карантином и эпидемией. «В этом контексте подготовка иллюминации была более сложной, чем обычно», — признался на пресс-конференции Жан-Ноэль Рейнхард. Тем не менее, он и не думал отменять это мероприятие. «Мы никогда не рассматривали такую ​​возможность. Мы находимся в довольно депрессивном экономическом контексте, вызывающем большое беспокойство. Поэтому для нас кажется очевидным продолжать жить так, как мы всегда жили на Полях, глядя вперед, с уверенностью смотреть в будущее. Было немыслимо “выключить” Елисейские поля», — заявил он.

«Мы на карантине, но это не значит, что мы в изоляции, — добавил Франсуа Барраль, управляющий директор Havas Digital Factory, которая отвечает за техническую сторону мероприятия. — Каждый пользователь Интернета сможет осветить Елисейские поля. Мы все будем там».

Общая стоимость проекта — 800 000 евро, большую часть из которых оплачивает Комитет Елисейских полей, компания-спонсор Ferrero и парижская мэрия. В прошлом году производитель кондитерских изделий компания Ferrero уже была спонсором праздничного освещения Елисейских полей. Такое сотрудничество пришлось не всем по вкусу, в особенности заместителю мэра Парижа от партии «зеленых» Давиду Беллиару. Дело в том, что компанию неоднократно обвиняли в причастности к вырубке лесов в Индонезии и Малайзии для производства пальмового масла. «Рождественские огни под знаком вырубки лесов и детского ожирения», — заявил в 2019 году Беллиар. «Давайте проясним, что без Ferrero не было бы освещения», — отреагировал в этом году на критику Жан-Ноэль Рейнхардт, который подчеркнул важность «сохранения социальных связей» во время карантина.

Церемония иллюминации Елисейских полей в 2018 году с участием Карла Лагерфельда Церемония иллюминации Елисейских полей в 2018 году с участием Карла Лагерфельда. REUTERS - CHARLES PLATIAU

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