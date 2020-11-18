Во Франции число выявленных с начала эпидемии случаев COVID-19 превысило два миллиона.

Количество выявленных случаев коронавируса во Франции с момента начала эпидемии превысило два миллиона. Об этом вечером 17 ноября заявил глава национального управления здравоохранения Франйии Жером Саломон. За последние сутки в стране было выявлено еще 45 522 случая коронавирусной инфекции.

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Как уточнил высокопоставленный французский чиновник, по данным на вечер 17 ноября, во французских больницах сейчас находится рекордное число пациентов с COVID-19 — 33 500, их них 4854 пациента остаются в реанимации.

В ходе предыдущего пика эпидемии в середине апреля 2020 года рекорд госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией составил 32 292 человека, напомнили во французском Минздраве.

За минувшие сутки жертвами пандемии во Франции стали 437 человек. Общее количество умерших от последствий коронавируса достигло 46 273 человек.

Тем не менее санитарные власти отмечают, что пик второй волны пандемии во Франции идет на спад. «Наши общие усилия стали приносить плоды. Вот уже несколько дней подряд количество новых случаев заражения снижается», подчеркнул — Жером Саломон. По его словам, это стало возможно благодаря «личным и коллективным усилиям» французов, соблюдающих повторный локдаун.

Ранее, во вторник, министр здравоохранения Франции Оливье Веран также заявил о начале спада эпидемии в стране.

Режим локдауна во Франции официально действует до 1 декабря, однако, как заявил Оливье Веран, после этой даты жителям Франции по-прежнему потребуется заполнить специальную форму, чтобы выйти на улицу.

В России, согласно последним данным оперативного штаба по коронавирусу, 18 ноября зафиксировали новый рекорд смертности пациентов с COVID-19 — 456 человек. Всего в стране с начала пандемии, по официальной статистике, жертвами коронавирусной инфекции стали 34 387 человек.

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