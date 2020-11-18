Осторожно, съемки полиции! Почему во Франции протестуют против закона о безопасности

Разбитые витрины, 33 человека задержаны, десять ранены — краткий итог прошедшей в Париже, у здания Нацсобрания, манифестации против закона о «глобальной безопасности». Итог вечера подвела в среду 18 ноября префектура полиции Парижа, объявившая также, что девять из десяти раненых — полицейские. Что касается законопроекта, который как раз в этот день, 17 ноября, начала рассматривать нижняя палата, то самой его известной мерой является запрет на фотографирование сотрудников правопорядка — иначе до 1 года тюрьмы.

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Манифестации прошли и в других крупных городах — Ренн, Лион, Бордо, Тулуза, Марсель, Гренобль…

В Париже акция началась на маленькой площади Эдуара Эррио у парламента — по призыву журналистских профсоюзов и правозащитных организаций, включая Amnesty International и Лигу прав человека (LDH). «За свободу информировать и получать информацию! За свободу слова и против репрессивного закона!», — призывала людей на митинг «Международная амнистия».

Самой значительной «репрессивной» мерой законопроекта, который представила парламенту президентская партия «Вперед, Республика!» совместно с союзниками из «конструктивной правой» фракции Agir, критики называют статью 24.

Как раз она предусматривает до 1 года тюрьмы и до 45 тысяч евро штрафа за распространение «изображения лица или любого другого элемента идентификации» полицейского или жандарма, снятого в ходе выполнения им служебных обязанностей, с целью «нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности».

«Чрезвычайную озабоченность» по поводу этой меры уже высказала и главный французский омбудсмен (Défenseur des droits) Клэр Эдон и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, куда обратилась с запросом LDH...

Противников нового закона в Париже в этот вечер собралось несколько тысяч, и эта большая толпа логично перетекла с маленькой площади на соседний большой бульвар Сен-Жермен.

Des tensions en marge du rassemblement contre la loi « sécurité globale ». Les forces de l’ordre sont forcées de se replier dans un bâtiment. #Paris #PPLSecuriteGlobale #StopLoiSecuriteGlobale #17novembre #LoiSecuriteGlobale #AssembleeNationale pic.twitter.com/mLS3veQhP0 — Yazid Bouziar (@ybouziar) November 17, 2020

Протесты против «репрессивного закона» закончились примерно через пять часов после начала — полиция применила слезоточивый газ и водометы в ответ на действия погромщиков. Досталось и журналистам. Пока полицейских можно было снимать, но что будет после принятия закона?

Le journaliste @simonlouvet_ pris pour cible par les forces de l’ordre deux fois en l’espace de quelques secondes.



Quelques minutes plus tard, tentative d’interpellation me concernant... sans carte de presse c’etait GAV. pic.twitter.com/hN0raeBspq — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 17, 2020

AFP цитирует пришедшего на манифестацию в Бордо Антуана Будине — в 2018 году на акции желтых жилетов он лишился правой кисти после разрыва полицейской гранаты. «Продолжайте снимать полицию и распространять изображения. Если бы не было видео, никто бы не узнал, что со мной случилось», — сказал Антуан, который придя на ту злополучную манифестацию в 2018-м «просто посмотреть», после случившегося сначала стал активным участником протестов ЖЖ, а этим летом получил легальный политический статус, избравшись в муниципальный совет Бордо.

Позиция властей

На следующее утро после манифестаций противников закона министр внутренних дел Жеральд Дарманен осудил «недопустимое насилие», в ходе которого «были атакованы магазины, а полицейские получили камнями в голову». «В то время как представители народа (депутаты — Прим. Ред.) собирались легитимно обсудить текст закона, на представителей нации было оказано давление, чтобы не дать им обсудить (закон) свободно», — сказал министр в эфире радио Europe 1. И заверил, что после принятия документа граждане по-прежнему «смогут снимать полицейские операции».

Жан-Мишель Фоверг, один из двух докладчиков, готовивших законопроект, депутат президентской партии «Вперед, Республика!» и бывший глава полицейского спецназа RAID, заявляет, что ст. 24 нужна лишь для того, чтобы ограничить «бесконтрольное» распространение изображений сотрудников правопорядка — ради их безопасности.

«Полицейские и жандармы работают с открытыми лицами, и мы должны защитить их», когда они становятся жертвами кампаний в социальных сетях, заявила в эфире France Info другая докладчица по законопроекту, депутат той же президентской партии Алис Туро. «Речь ни в коем случае не идет о том, чтобы помешать журналистам работать, или покуситься на их право информировать граждан», — заверила госпожа депутат.

Как совместить две меры — с одной стороны запретить распространять изображения полицейских, а с другой — не помешать работе журналистов, пока не совсем понятно. (При этом ведь статья 24 предусматривает внесение изменений как раз в закон о свободе прессы).

Les députés #LREM et Agir veulent, dans une nouvelle proposition de loi, punir d'un 1an d’emprisonnement et 45000 € amende la diffusion «du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de #police». 🙃



#libertedelapresse #ViolencesPolicières pic.twitter.com/lNl9eu53HY — Nicolas Mayart (@Nicomay) October 15, 2020

Уточнения и поправки еще будут: после Национального собрания документ рассмотрят в Сенате, а наиболее спорные статьи могут быть отдельно обсуждены на состоящей из семи депутатов и семи сенаторов «смешанной паритетной комиссии».

Уже сейчас депутаты предложили к законопроекту около 1300 поправок. Активнее всего «репрессивный закон» критикует левая и «экологическая» оппозиция, а правая и ультраправая скорее склонна его поддержать, разве что требуя ужесточения.

Другие примечательные меры

Еще одна «репрессивная мера», предусмотренная законом о «глобальной безопасности» и активно оспариваемая правозащитниками — содержится в статье 22. В ней говорится об использовании сотрудниками правопорядка «камер, установленных на летательные аппараты» (например, дроны). Люди, которых снимают камеры, должны об этом предупреждаться, но только не в случаях «когда обстоятельства это запрещают или (это) вступает в противоречие с преследуемыми (полицией и жандармами — Прим. Ред.) целями», говорится в ст. 22.

В статье 21 содержится мера, которая должна снять с полицейских и жандармов еще одно ограничение — запрет на доступ к изображениям, сделанным портативным видеорегистраторам, прикрепленным к их обмундированию.

Документ предусматривает и значительное расширение полномочий муниципальной полиции. Кроме того, он должен позволить создать муниципальную полицию в Париже (который до сих пор является в этом смысле исключением).

Планируется законом и лишить права на смягчение наказания тех, кто осужден за насилие или угрозы в адрес выборных должностных лиц, военных, полицейских, жандармов и сотрудников экстренных служб.

Есть в законопроекте и разрешение на то, чтобы полицейские и жандармы могли сохранять при себе оружие в нерабочее время — если они посещают «места общественного назначения» («учреждения, принимающие публику»). Специализированный журнал Le Pandore et la Gendarmerie отмечает, что эта мера предусмотрена для того, чтобы сотрудник имел возможность эффективно действовать в случае теракта.

Должны быть облегчены и условия использования оружия для военных, патрулирующих французские города в рамках антитеррористической операции «Часовой» (Sentinelle).

А вот запрет на продажу и использование «непрофессионалами» «пушек для фейерверков» (mortiers d’artifice) должен защитить, в первую очередь, полицейских и жандармов, работающих на акциях протеста — нередко из этих орудий по ним стреляют «погромщики». Теперь за такое власти планируют наказывать на срок от 6 месяцев до 1 года тюрьмы.

О том, как будет развиваться история принятия этого «взрывоопасного» во многих отношениях закона, русская служба RFI еще расскажет по мере поступления важных новостей.

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