На фоне эпидемии коронавируса 85% французов опасаются «социального взрыва».

Согласно опубликованному в четверг, 19 ноября, опросу общественного мнения, 85% французов опасаются «социального взрыва» в ближайшие месяцы, а девять из десяти говорят, что обеспокоены экономическими и социальными последствиями санитарного кризиса.

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Более восьми из десяти французов – 85% населения – считают, что «в ближайшие месяцы во Франции может произойти социальный взрыв». Таковы данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Ifop для телеканала Cnews. Для сравнения, в январе 2020 года, когда в стране проходили забастовки против пенсионной реформы, так считало 72% опрошенных. В ноябре 2018 – когда на улицы каждую субботу выходили «желтые жилеты» – на вопрос о «возможном социальном взрыве» положительно ответили только 66%.

Среди этих 85%, четверть считает, что социальный взрыв произойдет «обязательно» и 59% – «вероятно». Больше всего о народных волнениях говорят сторонники крайних партий – 94% в крайне правой «Национальное объединение» (бывший «Нацфронт») и 93% в ультра-левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меленшона. Но их немало и среди сторонников других партий: 84% у правых республиканцев LR, 79% сторонников социалистов и 62% у сторонников правящей партии LREM.

90% опрошенных также обеспокоены экономическими и социальными последствиями кризиса, а 69% беспокоятся о себе и своих семьях.

Утрата доверия к правительству

Опрос также показал потерю доверия к правительству. После небольшого роста доверия в начале осени, сейчас только 45% французов говорят, что власти «достаточно помогают компаниям, попавшим в затруднительное положение из-за коронавируса» (52% после первой волны коронавируса и 51% после объявления о повторном карантине).

Лишь 39% считают, что правительство работает «эффективно» по противостоянию эпидемии (к концу первого карантина весной этого года так думало 44% опрошенных и 41% после объявления о повторном карантине 16 октября).

Что касается обсуждения нашумевшего законопроекта о «глобальной безопасности», то 68% французов говорят, что поддерживают «оснащение муниципальной полиции нелетальным оружием». 65% опрошенных считают, что «в средствах массовой информации лица полицейских или жандармов не должны быть видны».

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