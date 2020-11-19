Сенат Франции проголосует за признание Нагорно-Карабахской Республики

В среду, 25 ноября, сенаторы Франции (верхней палаты парламента) проголосуют за проект резолюции по Нагорному Карабаху. Этот проект был включен в повестку дня Сената по просьбе его председателя Жерара Ларше. В случае принятия, резолюция не будет иметь обязательной силы.

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В резолюции, в частности, содержится обращение к правительству Франции «признать Республику Нагорный Карабах». Авторами, подписавшими проект резолюции, являются председатели парламентских групп в Сенате: Брюно Ретайо (партия «Республиканцы»), Эрве Марсель (центристы), Патрик Каннер (социалисты), Элиан Ассасси (коммунисты) и Гийом Гонтар («зеленые»). Резолюция «имеет все шансы быть принятой», – комментирует сообщение агентство France-Presse.

«Это происходит впервые. Практически 20 лет назад Франция первой из всех народов мира признала геноцид армян. Несомненно, что 25 ноября в Сенате мы впервые проголосуем за резолюцию, осуждающую действия Эрдогана, а также потребуем международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе. Но прежде всего, мы будем просить признать Нагорно-Карабахскую Республику», – заявил в четверг, 19 ноября, представитель партии «Республиканцы» Брюно Ретайо в эфире Sud-Radio.

Согласно предварительному тексту резолюции, с которым ознакомилось France-Presse, сенаторы предлагают «признать Нагорно-Карабахскую Республику, сделав это признание инструментом для начала переговоров с целью установления прочного мира». Сенаторы требуют также отвода азербайджанских военных сил с территорий, занятых ими с момента начала военных действий 27 сентября.

Кроме этого, резолюция «предлагает правительству предоставить массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха», а также «в рамках Минской группы осуществить немедленную защиту населения путем развертывания сил международного вмешательства».

Сенаторы также предлагают правительству Франции «потребовать проведения международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе», «выявить все дипломатические последствия той роли, которую сыграли турецкие власти», и вместе со своими европейскими партнерами рассмотреть вопрос о соответствующем и твердом ответе».

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