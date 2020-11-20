Ален Делон, Фанни Ардан, Пьер Ришар и другие французские звезды поддержали Армению и Карабах

Более 120 французских деятелей культуры, среди которых Ален Делон, Фанни Ардан, Жан Рено, Жюльет Бинош, Пьер Ришар, Клаудиа Кардинале, Коста Гаврас, подписали открытое письмо с призывом поддержать Армению и Нагорный Карабах. Текст письма был опубликован 20 ноября в Le Figaro. Русская служба RFI приводит перевод этого обращения.

Реклама Читать далее

Более века спустя после геноцида армян оттоманскими вождями в 1915 году, этот же народ снова стал жертвой двух авторитарных режимов. Оба этих режима — и в Баку, и в Анкаре — разжигают межэтническую ненависть, чтобы укрепить свою абсолютную власть еще одним кровавым трофеем.

Судьба армянского народа только что была растоптана в Нагорном Карабахе, регионе, который армяне называют Арцахом. Уже более двух тысячелетий там живут скромные и гордые люди, всем сердцем привязанные к этой суровой и прекрасной земле. Они хотели продолжать свое существование там, где их предки построили дома, школы и дивные монастыри — в сердце неприступных гор и трудных для пахоты долин. Без всякого человеческого уважения Турция Реджепа Тайипа Эрдогана и Азербайджан Ильхама Алиева решили уничтожить эти законные стремления.

Для армян, Карабах воплощает прежде всего народ — с его культурой предков, его музыкой, танцами и желанием присоединиться к остальному миру, перестав быть анклавом.

Для властей Баку и Анкары, речь идет в первую очередь о территории, над которой любой ценой должен реять флаг Азербайджана — будь то при помощи турецкого спецназа, дронов, посланных убивать мирных граждан, или наемников-джихадистов, которым платят за смерть. Уже доказано, что Азербайджан использовал кассетные бомбы, запрещенные международным правом. Борьба была абсолютно неравной.

Армяне не хотели этой войны, но они были вынуждены вступить в нее, чтобы выжить. Для азербайджанского режима, это лишь вопрос националистической гордости. Лидер Азербайджана ясно обозначил свои намерения, когда в первые дни конфликта заявил: «Мы гоним их, как собак». Он повторил эту фразу после исхода мирного населения из Арцаха, объявив, что гордится выполненным обещанием.

В XXI веке также отвращение к людям, такое разжигание ненависти вызывает самое глубокое возмущение. Такого не должно происходить.

И поэтому:

#яподдерживаюармению

#яподдерживаюарцах

Письмо подписали:

Симон Абкарян, Брюно Абраам-Кремер, Ален Алтиноглу, Карине Арабян, Фанни Ардан, Ариан Асарид, Иван Атталь, Жак Аттали, Серж Аведикян, Николя Азнавур, Ролан Айрабедян, Давид Арутюнян, Жорд Бенсуссан, Франсуа Берлеан, Стефан Берн, Даниель Билалян, Жюльет Бинош, Дани Бун, Гийом Бургонь, Амит Бозарслан, Стефан Бретон, Дани Брийан, Паскаль Брюкнер, Жан-Кристоф Бюиссон, Клаудиа Кардинале, Виржини Картон, Жерар Шалиан, Франсуаз Шандернагор, Жан-Люк Шоплен, Грегуар Колен, Жан-Франсуа Колосимо, Коста-Гаврас, Борис Цирюльник, Одри Дана, Ксавье Даркос, Жан-Пьер Дарусен, Анаит Дассе Тер-Месропян, Дидье Декуен, Марина Дедеян, Арно Делаланд, Ален Делон, Оливье Делорм, Франсуа-Ксавье Демезон, Анаис Демустье, Эрик Денесе, Негар Джавади, Карим Дриди, Мишель Дрюкер, Ален Дюо, Ален Дюкас, Жан Дюжарден, Венсан Дюклер, Атом Эгоян, Фредерик Энсель, Софи Фонтанель, Каролин Фуре, Тьерри Фремон, Лоран Годе, Ив де Голь, Лоран Герра, Франц-Оливье Гизбер, Изабель Джордано, Тьерри Годар, Робер Гедигян, Мишель Хазанавчус, Лоран Эрбиет, Патрик Эрнандес, Нэнси Хьюстон, Александр Жарден, Пьер Жюде де ла Комб, Мишель Кан, Нелли Каприелян, Робер Кешишян, Арсине Ханджян, Эли Клейман, Ришар Лабевьер, Александра Лапьер, Камий Лоранс, Паскаль Лежитимюс, Жиль Леллуш, Клод Лелуш, Жан-Жак Леметр, Грегуар Лепренс-Ренге, Бернар-Анри Леви, Оливье Лусто, Матье Маденян, Бенуа Мажимель, Жан-Пьер Мае, Кристиан Макарян, Вардан Мамиконян, Бруно Мантовани, Мишель Мариан, Жерар Мейлан, Жак-Ален Миллер, Фредерик Миттеран, Оливье Монжен, Эрик Морен, Тибо де Монтегю, Вахрам Муратян, Лола Наймарк, Джессика Нельсон, Джеки Нерсесян, Вероник Ольми, Мишель Онфре, Эрик Орсенна, Фредерик-Жак Оссан, Бенжамен Пенамария, Рафаель Персонназ, Мишель Петросян, Патрик Пуавр д’Арвор, Жерар Пюллисино, Мишель Кент, Кристоф Рок, Жан Рено, Пьер Ришан, Анри Роанн-Розенблатт, Мюриель Робен, Александр Романес, Татьяна де Роне, Жан-Мари Руар, Жерар Сайан, Буалем Сансаль, Левон Саян, Жан Севиллия, Жибер Синуэ, Астрид Сираносян, Зинедин Суалем, Николя Стейль, Робенсон Стевенен, Пьер-Андре Тагиефф, Бертран Тавернье, Ив Тернон, Ален Терзян, Сильвен Тессон, Марк Тигран, Ара Торанян, Валери Торанян, Розальба Торрес, Филипп Торретон, Тьерри Вандом, Мари Вермийяр, Марен де Вири, Шарль Вильнев, Филипп Вельш, Исмахан Якини, Тигран Егавян, Бенуа Ивер, Коринн Зарзаваджян, Пьер Зиаде.

Оригинал письма на французском языке можно прочитать на сайте Le Figaro.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться