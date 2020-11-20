Во французском Меце покажут виртуальную выставку витражей Шагала

Центр Помпиду-Мец — филиал парижского Центра Помпиду — покажет виртуальную выставку «Марк Шагал, проводник света», посвященную витражам художника. Выставка должна была открыться в музее современного искусства в Меце 21 ноября. Во Франции сейчас действует локдаун и все музеи закрыты, поэтому организаторы решили провести вернисаж в онлайн-формате.

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Виртуальное открытие выставки намечено на 11 утра субботы, 21 ноября на сайте Центра Помпиду-Мец, а также в социальных сетях музея — в Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и LinkedIn.

Онлайн-визит по экспозиции проведет ее куратор Элия Бьезунски (Elia Biezunski) в сопровождении внучки художника Мерет Мейер, а также мастера-витражиста и поэта Бенуа Марка (Benoît Marq), сына Шарля Марка и Брижит Симон — мастеров, выполнивших наибольшую часть витражей Шагала.

Выставка приурочена к 800-летию собора Мецского собора, 19 витражей для которого в период с 1958 по 1968 год изготовил Марк Шагал. В экспозиции представлены макеты витражей Шагала, выполненных в последние 30 лет карьеры одного из главных мастеров художественного авангарда: с 1956 по 1984 год.

На выставке также собраны картины, скульптуры, керамические объекты и рисунки Шагала из парижского Центра Помпиду, национального музея Марка Шагала в Ницце и других музеев и частных коллекций.

Марк Шагал делал витражи для соборов Реймса, Шартра, церкви Святого Стефана в немецком Майнце, церквей в Швейцарии и Великобритании, синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме, здания ООН в Нью-Йорке и других объектов. Выставка в Меце рассказывает историю каждого заказа.

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