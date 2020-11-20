Минздрав Франции: в стране пройден пик второй волны эпидемии коронавируса

Несмотря на положительные изменения санитарной обстановки во Франции, о снятии ограничительных мер пока речи не идет.

В министерстве здравоохранения Франции сообщили о том, что пик второй волны эпидемии COVID-19 в стране, по всей вероятности, пройден, призвав одновременно не ослаблять меры противодействия эпидемии. С таким заявлением в пятницу, 20 ноября, выступило санитарное агентство французского Минздрава Santé Publique.

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В еженедельном отчете об эпидемиологической ситуации во Франции говорится, что в динамике распространения вируса наметилось снижение, хотя эпидемиологические показатели по-прежнему высоки, однако есть основания ждать их снижения в скором времени. В агентстве отметили, что в городах и регионах, где комендантский час, а затем и ограничительные меры были введены раньше других частей Франции, наблюдается положительная динамика эпидемиологических показателей.

Глава научного совета при министерстве здравоохранения Жан-Франсуа Дельфресси предположил, что при условии, что санитарная обстановка продолжит стабилизироваться и улучшаться, количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения может достигнуть пяти тысяч в сутки к концу декабря или началу января 2021 года. Об этом Дельфресси рассказал в интервью газете Le Monde.

Несмотря на положительные изменения санитарной обстановки во Франции, о полном снятии ограничительных мер пока речи не идет. По словам пресс-секретаря французского правительства Габриэля Атталя, пока нет уверенности в том, что ограничения будут сняты в начале декабря.

Ожидается, что в течение дня 20 ноября в министерстве экономики и финансов Франции пройдет заседание, посвященное экономическим проблемам, вызванным второй волной COVID-19. В ходе заседания будет также обсуждаться перспектива возобновления работы маленьких магазинов, а также заведений общественного питания.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что мэрия Парижа планирует подготовиться к возможности третьей волны COVID-19 и предотвратить резкое введение ограничений в случае неблагоприятного развития санитарной обстановки во французской столице.

По данным на 19 ноября во Франции было выявлено еще 21 150 новых случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 2 086 288 человек. От последствий инфицирования скончались 47 127 пациентов, из них 436 — за прошедшие сутки.

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