Эмманюэль Макрон объявит об изменении ограничительных мер во вторник 24 ноября

В Елисейском дворце в пятницу, 20 ноября, сообщили о том, что президент Эмманюэль Макрон выступит с обращением к нации во вторник, 24 ноября. Ожидается, что он объявит о том, как c 1 декабря могут измениться ограничительные меры, введенные в конце октября для сдерживания второй волны пандемии COVID-19 в стране.

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В телеобращении президент должен рассказать о графике открытия мелких магазинов, а также горно-лыжных курортов, а также затронет тему праздников конца года, сообщает France Télévision. Трансляция обращения запланирована на 20 часов по парижскому времени (22 часа МСК).

Также 20 ноября в министерстве экономики Франции прошло заседание, посвященное перспективам возобновления работы маленьких магазинов, торгующих продукцией, не входящей в перечень товаров первой необходимости, и закрытых на период карантина. После заседания стало известно, что «Черная пятница» крупных распродаж, запланированная на 27 ноября, будет перенесена на 4 декабря.

По словам премьер-министра Жана Кастекса, ситуация в стране движется в положительном направлении, не исключив возможности разрешить небольшим магазинам вновь открыть двери для покупателей «в районе 1 декабря».

14 ноября премьер-министр Кастекс заявлял, что как бы ни развивалась санитарная обстановка, рестораны и кафе после 1 декабря не смогут возобновить работу. Рестораторы объявили о намерении оспорить это решение в суде. Глава объединения рестораторов Umih Юбер Жан объяснил, что владельцы кафе и ресторанов чувствуют себя «жертвами, принесенными на алтарь эпидемии COVID-19».

20 ноября в министерстве здравоохранения Франции сообщили о том, что пик второй волны эпидемии COVID-19 в стране, по всей вероятности, пройден, призвав одновременно не ослаблять меры противодействия эпидемии. С таким заявлением выступило санитарное агентство французского Минздрава Santé Publique.

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